Prin ce greutăți a trecut Ramona Bădescu de-a lungul carierei sale / Ce a mai mărturisit actrița: „Fiind româncă, regizorul nu a vrut să mă ia pentru acel rol”

Ramona Bădescu, și cântărețe din România, a avut parte de multe greutăți de-a lungul timpului în ceea ce privește viața profesională. Nu de mult, ea a recunoscut că a fost victima preconcepțiilor.

Ramona Bădescu: „Au fost prejudecăți”

Fiind o actriță desăvârșită și cunoscută în România, Ramona Bădescu . Cu toate acestea, ea consideră că totul s-a întâmplat cu un motiv, cel de a avea originalitate, pentru că se spune „româncă în televiziune”.

„Tocmai am spus că, fiind româncă și spunând asta și în Italia, în televiziune au fost prejudecăți. Dar lucrul acesta mie mi-a pus o amprentă de originalitate, pentru că sunt singura româncă, până la urmă, în acești 33 de ani, care a fost recunoscută în Italia și care și acum, când se spune „româncă în televiziune” sau „Ramona”, cred că publicul italian face referire la mine. Am pierdut și un rol o dată, pentru că era un rol de franțuzoaică și, fiind foarte cunoscută ca româncă, regizorul nu a vrut să mă ia pentru acel rol: „Tu nu ești franțuzoaică”, mi-a zis. Chiar dacă la probă am avut un accent foarte interesant, nu m-a ajutat, pentru că regizorul nu m-a acceptat”, a mărturisit actrița.

De asemenea, Ramona Bădescu îi mulțumește lui Dumnezeu pentru faptul că a făcut-o frumoasă. Totodată, actrița a avut multe momente în care a fost complexată de cum arăta.

„Alte prejudecăți nu au fost. Eu nu aș putea să spun, cum fac multe femei: „Vai, fiind frumoasă, nu am putut să fac roluri sau am avut probleme că mi-au făcut curte bărbații”. Nu, Doamne ferește! Eu chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost frumoasă, dar asta nu înseamnă că am acționat ca o persoană cu o mentalitate de femeie frumoasă, pentru că frumusețea eu cred că mi-am construit-o în viață și în timp

Am plecat de la o adolescentă grăsuță, care stingea lumina când făcea duș. Nu mă plăceam absolut deloc. Aveam șoldurile mari, buzele groase și gleznele subțiri, păream ca un elefănțel care se termină cu codița subțire”, a mai spus ea, potrivit .