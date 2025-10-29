B1 Inregistrari!
Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton

Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton

Ana Maria
29 oct. 2025, 15:44
Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
Sursa foto: Hepta.ro/ (Credit Image: © Pool/i-Images via ZUMA Press)
Cuprins
  1. Prințesa Kate, copleșită. Cum a ajuns, din nou, în centrul unui scandal
  2. Prințesa Kate, copleșită. Ce a declanșat noua criză din familia regală britanică
  3. Cum se simte Prințesa Kate după ultimele evenimente

Prințesa Kate, copleșită de ultimul scandal din familia regală britanică. Ea se confruntă cu o nouă provocare care îi afectează echilibrul fizic și emoțional, după o perioadă marcată de boală și recuperare dificilă.

Publicația RadarOnline relatează că soția Prințului William este „epuizată fizic și emoțional” din cauza celui mai recent scandal regal, în care a fost implicat din nou Prințul Andrew.

Prințesa Kate, copleșită. Cum a ajuns, din nou, în centrul unui scandal

Surse apropiate de Palat spun că tensiunile apărute în urma noilor acuzații la adresa lui Andrew au adus o umbră grea asupra monarhiei britanice. Pentru Kate, care a făcut eforturi enorme să protejeze imaginea instituției, momentul este unul extrem de dificil.

Prințesa Kate, copleșită. Ce a declanșat noua criză din familia regală britanică

„Oaia neagră” a familiei regale, Prințul Andrew, a revenit în atenția publică odată cu noi controverse legate de comportamentul său. Potrivit The Sun, acesta ar fi fost nevoit să renunțe la unele titluri și privilegii, la insistențele Prințului William, deranjat de faptul că unchiul său „aduce iar norii negri peste Firmă”.

Andrew continuă să susțină că acuzațiile împotriva sa sunt false, în ciuda mărturiilor care îi pun comportamentul într-o lumină nefavorabilă. În plus, el ar fi exprimat dorința de a se muta chiar în fosta reședință a Prințului și Prințesei de Wales, o decizie care a creat noi tensiuni în familie.

Cum se simte Prințesa Kate după ultimele evenimente

După diagnosticul de cancer anunțat în martie 2024, Prințesa de Wales se află într-un proces continuu de recuperare. Conform surselor citate de RadarOnline, noua criză de la Palat a afectat-o profund:

„Kate simte foarte rău din cauza celor petrecute recent. După tot ce a fost, după ce a trecut prin ce-a trecut, își dorește doar pace, stabilitate și să-și protejeze copiii. Stresul provocat de toate acestea nu putea veni într-un moment mai nepotrivit.”

Tabloidele au scris că Prințesa este vizibil slăbită, ajungând să cântărească sub 50 de kilograme. Apropiații susțin că, deși încearcă să-și păstreze calmul, oboseala și presiunea constantă își spun cuvântul.

Prințul William este „foc și pară”, potrivit surselor apropiate familiei regale, în timp ce Regele Charles ar fi profund dezamăgit de comportamentul fratelui său. În tot acest timp, Kate încearcă să-și concentreze energia pe familie și pe revenirea treptată la îndatoririle regale.

Cuplul spera să se mute împreună cu copiii lor în Forest Lodge, o proprietate din Windsor cu opt dormitoare, însă, planurile ar putea fi amânate până la calmarea situației.

