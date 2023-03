Prințesa Kate, „duel” cu Prințul William: „Nu sunt sigură că sunt îmbrăcată pentru asta” (VIDEO)

În timpul unei vizite la un centru de agrement, prințul și prințesa de Wales au participat la un curs de spinning și s-au întrecut. După ce a terminat exercițiul, prințul William a făcut o glumă spunând: „Vorbim peste un minut”, în timp ce respira adânc.

Catherine a primit un trofeu numit Tour de Aberavon. Cuplul regal a deschis, de asemenea, o serie de grădini terapeutice și grădini cu legume în sudul Țării Galilor, în cadrul unei inițiative de la Centrul de reabilitare Brynawel.

The Prince and Princess of Wales took part in a spin class today – Kate joking about having to do it in a skirt and heels.

But she still beat her husband in the 45-second race and was awarded a gold cup as winner of the Tour de Aberavon!

— Rebecca English (@RE_DailyMail)