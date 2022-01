Probleme în familia Maiei Morgenstern: „Sunt mamă dificilă, sunt mamă care a făcut greșeli”

Maia Morgenstern este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din lumea teatrului românesc. Vedeta se bucură de aprecierea spectatorilor. Talentul artistei fiind remarcat chiar și de celebrul Mel Gibson.

Maia Morgenstern, chinuită de greșelile trecutului

Maia Morgenstern are o poveste de viață parcă ruptă din filme. Actrița a trecut prin mai multe încercări înainte ca să devină celebră. Femeia a făcut câteva dezvăluiri neașteptate, în cadrul podacastului „Trup și suflet”, găzduit de Florentina Opriș. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Am făcut tare multe greșeli, evident. De un lucru sunt absolut sigură, că nu am acordat familiei mele suficient timp, mai ales părinților, pentru că sunt mamă bună, sunt mamă dificilă, sunt mamă care a făcut greșeli, sunt tot felul de chestii. Fiică, copil al părinților mei sunt cu siguranță. Și când mă gândesc, vorbind de familie, îmi asum că nu i-am acordat timpul pe care l-ar fi meritat și de care ar fi avut nevoie. Asta e sigur. Dar am ales așa. M-a întrebat o colegă, prietenă, dacă aș face încă o dată la fel și am răspuns că da”, a explicat Maia Morgenstern.

Actrița nu se consideră o mamă dedicată

Actrița are mai multe regrete. Îi pare rău că nu a fost un părinte ideal. Maia Morgenstern nu a putut să se dedice familiei. Femeia a fost și va rămâne fidelă teatrului, pe care l-a pus pe primul loc.

„Copiii mei au venit la intervale mari de timp, iar eu am încercat să fiu o mamă bună urmând instrucțiunile, citind ce era atunci la modă. Lucrurile s-au schimbat radical. Din momentul când fiul meu cel mare a venit pe lume și până când a apărut al doilea, apoi al treilea, încât, paradoxal, ceea ce însemna atunci perfecțiunea, cel mai bun lucru de urmat, de îndeplinit, de făcut contrazicea total ce era la modă idealul, atunci când a venit cel de-al doilea copil. Când s-a născut al doilea era total pe dos cu ce eram îndemnată să fac cu 14 ani înainte. Instinctul îți spune multe!”, a povestit Maia Morgenstern, citată Wowbiz.

Talentul Maiei Morgenstern a fost apreciat și în străinătate. Actrița a interpretat rolul Maicii Domnului în filmul „Passion of The Christ”.

„Este absolut excepțională. Nu conta în ce scenă juca, era întotdeauna acolo, implicată la maxim”, spunea Mel Gibson despre actrița din România.