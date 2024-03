Probleme pentru Alexandra Stan în Finlanda: „Dacă mi se întâmpla asta acum vreo 10 ani, intram în panică rău” (VIDEO)

Alexandra Stan a avut probleme în Finlanda, unde trebuia să susțină un concert, dar experiența și-a spus cuvântul, așa că acum nu s-a mai panicat așa cum ar fi făcut-o altă dată.

Ce a pățit Alexandra Stan în Finlanda

Cântăreața a plecat în Finlanda pentru a susține un concert numai că, ajunsă pe aeroportul din Helsinki, a așteptat bagajul mai bine de o oră. Până la urmă a plecat la hotel fără bagaj, adică fără hainele de scenă și machiaj.

Mai mult, ea a trebuit să înfrunte zăpada încălțată în niște adidași de vară, notează

Și asta cu doar câteva ore înainte de începerea concertului. Până la urmă, ea a mers în viteză la un mall, de unde și-a cumpărat o ținută potrivită pentru scenă.

Alexandra Stan, despre pățania avută în Finlanda

„Aveam ca variantă să cânt în ținuta în care eram îmbrăcată. Dar până la urmă m-am descurcat. Am fost la mall si am avut 50 de minute la dispoziție ca să-mi cumpăr repede ceva. Și totul a fost ok. N-am mai fost așa de agitată, ca altă data.

Dacă mi se întâmpla asta acum vreo zece ani, intram în . M-am întors deja în țară, cu bagaje cu tot, de data asta”, a povestit Alexandra Stan, pentru CanCan.