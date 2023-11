Produsul banal pe care Kate Middleton îl aplică pe față de mulți ani. Care e secretul tenului perfect al Ducesei de Cambridge

tot mai multă admirație de fiecare dată când apare în public. Frumusețea soției Prințului William este analizată în detaliu, iar specialiștii au dezvăluit unele secrete pe care ea le utilizează.

Cum își menține tinerețea Kate Middleton

Frumusețea noastră naturală poate să dureze mai mult prin îngrijire adecvată, iar Kate Middleton este exemplul viu că o îngrijire corectă a tenului oferă o piele catifelată și reîmprospătată, scrie .

Ducesa de Cambridge, Kate Middleton are o piele impecabilă la vârsta de 40 de ani, și se spune că secretul ei constă în utilizarea serului cu vitamina C și a unui ulei de măceșe bogat în această vitamină. Specialistul Abbi Ingram de la Blush + Blow recomandă aceste produse în rutina zilnică de îngrijire a pielii. În plus, menținerea unui stil de viață echilibrat este considerat un alt „secret” important al frumuseții ei.

„Pielea lui Kate arată bine pentru că folosește un ser pe bază de vitamina C. Ducesa de Cambrige a mărturisit că folosește de mai multi ani remediul, chiar și un ulei extras din măceșe (bogat în vitamina C). Bineînțeles că, o mai ajută și stilul echilibrat de viață”, a declarat Abbi Ingram, pentru presa internațională.

Ce produse folosește Ducesa de Cambridge pentru un ten strălucitor și sănătos

nu doar pe serul cu vitamina C, ci și pe alte produse esențiale pentru îngrijirea pielii, cum ar fi exfoliantele, retinolul și acidul hialuronic, pentru a obține un ten strălucitor și sănătos.

„La 40 de ani ai zice, mai degrabă că are 30. Exfoliantele și prudusele de iluminare a pielii, cum ar fi vitamina C, retinol și acidul hialuronic, sunt alegerea ideală pentru a oferi strălucire şi un efect de netezire al pielii.

Acidul glicolic este marele netezitor al pielii, deoarece ajută la eliminarea celulelor moarte de la suprafață, dar ajută și la păstrarea hidratării, sau retinolul resurfacing, care ajută procesul natural de anti-îmbătrânire al pielii, oferind astfel, un aspect proaspăt și luminos al feței.

Nu în ultimul rând, în rutina lui Kate există probabil o sursă de colagen. Până la 40 de ani, hidratarea, remodelarea și liftingul pielii, nivelurile de colagen și elastină au tedinţa să scadă rapid. Astfel, este esenţială utilizarea unei creme hidratante zilnice care ajută la mărirea volumului și stimulează nivelul de hidratare”,a declarat Diane Ackers, expert în frumusețe pentru Doctors Formula Cosmeceuticals, pentru express.co.uk.