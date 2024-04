Quentin Tarantino renunță la filmările pentru „Criticul de film” în care Brad Pitt ar fi avut rolul principal și care ar fi trebuit să fie ultimul său proiect

Se pare că r , filmul care urma să fie al zecelea și ultimul său proiect.

Tarantino s-a mai întors anterior la proiecte după ce le-a abandonat

Deadline a raportat joi că o sursă anonimă apropiată de Tarantino a confirmat vestea, raportând că Tarantino „pur și simplu s-a răzgândit” cu privire la filmul și că se va „întoarce la birou pentru a se lămuri care va fi acel film final despre care vorbea.”

Regizorul în vârstă de 61 de ani a spus în trecut că va face doar 10 filme înainte de a se pensiona. El consideră că seria Kill Bill este de fapt un singur film, deși a fost împărțit în două părți și că nu ia în calcul primul său proiect, un film de amatori numit My Best Friend’s Birthday, care nu a fost lansat niciodată.

Criticul de film, care urma să fie cel de-al zecelea film al său și îl avea în rol principal pe Brad Pitt, a fost inspirat de meseria lui Tarantino în adolescență: încărcarea revistelor pentru adulți într-un automat.

Un critic de film care scrie recenzii foarte bune într-o revistă pentru adulți

„Toate celelalte chestii erau prea proaste pentru a fi citite, dar mai era această revistă porno care avea o pagină de film cu adevărat interesantă”, a spus Tarantino pentru Deadline în 2023.

Regizorul a spus că filmul „se bazează pe viața unui tip care a trăit cu adevărat, dar care nu a fost niciodată cu adevărat celebru și obișnuia să scrie recenzii de filme pentru o revistă porno… Era foarte nepoliticos. Înjura. Folosea insulte rasiale. Dar era chiar amuzant.”

„El a scris despre filme mainstream”, a spus Tarantino mai târziu, despre anonimul care l-a inspirat. „Cred că a fost un critic foarte bun. Era cinic ca naiba. Recenziile sale au fost o încrucișare între Howard Stern timpuriu și cum ar scrie Travis Bickle dacă ar fi critic de film.”

Povestea din filmul Criticul de film se petrecea în California, în 1977, iar criticul urma să lucreze pentru o publicație fictivă numită The Popstar Pages, anunțase Tarantino.

Tarantino s-a mai întors anterior la proiecte după ce le-a abandonat: în 2014 și-a anulat temporar planurile de a face The Hateful Eight, când o schiță brută a scenariului filmului afost publicată online după ce o împărtășise unui grup mic de actori. După ce a numit asta o „trădare” și a spus „Nu vreau să-l termin”, The Hateful Eight a fost în cele din urmă realizat și lansat în 2015.