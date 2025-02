Radu Bănică, despre Andreea Marin: „E o persoană și o mamă foarte bună”

fiul lui Ștefan Bănică Jr., a vorbit recent despre cu , fosta soție a tatălui său și mama surorii sale vitrege, Violeta Marin, într-un interviu.

Ce a spus Radu Ștefan

Într-un interviu, oferit pentru catine.ro, citat de , Radu Ștefan a vorbit despre Andreea Marin, fosta soție a tatălui său.

El a fost întrebat cât de des se vede cu Andreea Marin și a spus că nu au un program stabilit: „Când se ivește ocazia. Nu avem un program stabilit. E o persoană și o mamă foarte bună.”, a declarat el.

Cei doi au rămas în relații bune, chiar dacă Ștefan Bănică Jr. și Andreea Marin s-au despărțit cu ani în urmă.

Radu Ștefan este un tânăr artist, remarcat prin talentul său muzical și actoricesc. El intrase și în lumea afacerilor, însă a renunțat pentru a se focusa pe carieră. Tânărul avea o cafenea, în centrul Bucureștiului.

„S-au întâmplat toate, dar anul trecut, în ianuarie, am vândut tot ce aparținea de mine, pentru că nu mai puteam și actorie și muzică. Pentru mine, focusul principal este în aceste două direcții. Nu mai puteam să mă ocup și acum se ocupă cineva care are tot timpul din lume s-o facă și se dedică și e ce trebuie. Asta nu înseamnă că nu putem pe viitor să deschidem altceva. Nu este ceva ce ne ținea legați acolo și până la urmă tot răul spre bine”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru Ciao.ro.