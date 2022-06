Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre relația cu Florin Stamin, bărbatul de care divorțează: „A fost fericit până să mă cunoască pe mine”

Raluca Bădulescu și Florin Stamin divorțează după 13 ani de căsnicie. În cadrul unui podcast, jurata de la „Bravo, ai stil!” a oferit mai multe amănunte despre cum s-au cunoscut.

Cum s-au cunoscut Raluca Bădulescu și Florin Stamin

Invitată la podcastul lui Gojira, Raluca Bădulescu a glumit spunând că Florin Stamin era fericit până să o întâlnească, apoi ea i-a dat viața peste cap.

„Pe soțul meu, pe Florin l-am cunoscut la un after hours. Îmi plăcuse mult de el, foarte mult. Se întorsese din Valencia, eu mai țărancă de aici nu știam ce îmi povestea. A fost și el fericit până să mă cunoască pe mine. Acum e fericit în continuare. El are viața lui, eu am viața mea. Am stat pe capul lui nasol”, a spus Raluca Bădulescu, potrivit Fanatik.

Înainte de a fi cu Florin, Raluca a fost căsătorită patru ani cu manechinul Vali Pungă, ei având împreună un fiu.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin divorțează

Jurata de la „Bravo ai stil” a anunțat recent că ea și Florin Stamin după o căsnicie de 13 ani.

„După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viață noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna. Ne-am fost alături unul altuia ani de zile, la bine și la greu ani de zile, suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite. Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare”, a susținut Raluca Bădulescu.

Momentul e unul de cumpănă, dar viața merge mai departe, așa că Raluca în continuare la evenimentele la care merge.