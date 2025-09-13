B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”

Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 21:20
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Sursa foto: Raluca Preda / Instagram
Cuprins
  1. Ce a spus Raluca Preda despre divorțul de Alex Ungureanu
  2. Cum a ajuns Raluca Preda din concurentă în prezentatoare la „Mireasa”

Raluca Preda a devenit cunoscută publicului larg drept concurentă la „Mireasa”, dar apoi a devenit chiar gazdă a emisiunii. În sezonul 6, ea l-a întâlnit pe Alex Ungureanu, cu care s-a și căsătorit, dar recent a anunțat că au divorțat. Raluca a vorbit într-un interviu despre parcursul profesional și cum a reușit să treacă peste divorț.

Ce a spus Raluca Preda despre divorțul de Alex Ungureanu

„Divorțul a fost o perioadă grea, dar mi-a arătat ceva esențial: că liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație. Am înțeles că nu e o dramă să pui punct, ci o dovadă de curaj și de respect față de tine. Viața e prea scurtă ca să o trăiești fără echilibru, iar uneori cel mai mare act de iubire este să alegi să rămâi doar cu tine, până găsești ceea ce îți aduce pace și armonie”, a spus Raluca Preda.

Ea a mai susținut că acum se simte „vindecată și liniștită”: „Singurătatea nu a fost niciodată un dușman, dimpotrivă, a venit cu liniște, pace și timp pentru reflecție. Noile începuturi au frumusețea lor, aduc optimism, adrenalină, emoție și dorință, iar eu am învățat să mă bucur de tot ceea ce îmi oferă viața”.

Cum a ajuns Raluca Preda din concurentă în prezentatoare la „Mireasa”

Întrebată de PlayTech cum i-a fost trecerea de la concurentă la prezentatoare, Raluca Preda a susținut că mai întâi a fost fană a emisiunii „Mireasa” și de multe ori s-a regăsit în poveștile concurenților: „Totuși, niciodată nu m-aș fi gândit că voi avea curajul să intru în Casa „Mireasa” ca participantă și, mai târziu, să ajung să prezint emisiunea”.

„A fost o evoluție frumoasă, naturală, la care nu am îndrăznit să visez. După participare, am devenit invitată permanentă la „Capricii”, apoi am făcut parte din echipa de casting. Perioada respectivă a fost extrem de valoroasă, căci am înțeles mult mai bine poveștile concurenților. Am prezentat și „Mireasa: Direct din Culise” și am putut să cresc și mai mult profesional. Ulterior, am preluat ștafeta de la Gabriela Cristea pentru „Capriciile Iubirii”.

Sigur că a fost și este o provocare, pentru că emoțiile unui reality sunt unice și greu de descris. Ritmul e alert, dar tocmai asta face televiziunea atât de specială. Este un domeniu plin de provocări, dar și de emoții care te ajută să crești și să te descoperi. Cred că marele meu avantaj este faptul că am trecut prin toate etapele: am fost fană, concurentă, parte din echipă, iar acum am șansa să fiu prezentatoare. Toate aceste etape m-au pregătit și m-au făcut să simt că fac parte dintr-o familie frumoasă, în care am acum un rol cu totul special”, a mai afirmat Raluca Preda, pentru PlayTech.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Monden
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Monden
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Monden
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Monden
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Monden
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Monden
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
Monden
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
De ce și-a ales Carmen Tănase un soț mai în vârstă: criteriile care l-au făcut „alesul”
Monden
De ce și-a ales Carmen Tănase un soț mai în vârstă: criteriile care l-au făcut „alesul”
Vica Blochina s-a reinventat! Showbizul l-a lăsat, acum e psihonumerolog certificat
Monden
Vica Blochina s-a reinventat! Showbizul l-a lăsat, acum e psihonumerolog certificat
Ultima oră
20:45 - Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)
20:13 - O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
19:52 - Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
19:07 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”
18:58 - Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
18:27 - Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
17:47 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
17:05 - Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu
16:22 - Moody’s confirmă ratingul României, dar cu avertismente. Reacția lui Nazare
16:08 - Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară