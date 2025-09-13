Raluca Preda a devenit cunoscută publicului larg drept concurentă la „Mireasa”, dar apoi a devenit chiar gazdă a emisiunii. În sezonul 6, ea l-a întâlnit pe Alex Ungureanu, cu care s-a și căsătorit, dar recent a anunțat că au divorțat. Raluca a vorbit într-un interviu despre parcursul profesional și cum a reușit să treacă peste divorț.

Ce a spus Raluca Preda despre divorțul de Alex Ungureanu

„Divorțul a fost o perioadă grea, dar mi-a arătat ceva esențial: că liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație. Am înțeles că nu e o dramă să pui punct, ci o dovadă de curaj și de respect față de tine. Viața e prea scurtă ca să o trăiești fără echilibru, iar uneori cel mai mare act de iubire este să alegi să rămâi doar cu tine, până găsești ceea ce îți aduce pace și armonie”, a spus Raluca Preda.

Ea a mai susținut că acum se simte „vindecată și liniștită”: „Singurătatea nu a fost niciodată un dușman, dimpotrivă, a venit cu liniște, pace și timp pentru reflecție. Noile începuturi au frumusețea lor, aduc optimism, adrenalină, emoție și dorință, iar eu am învățat să mă bucur de tot ceea ce îmi oferă viața”.

Cum a ajuns Raluca Preda din concurentă în prezentatoare la „Mireasa”

Întrebată de cum i-a fost trecerea de la concurentă la prezentatoare, Raluca Preda a susținut că mai întâi a fost fană a emisiunii „Mireasa” și de multe ori s-a regăsit în poveștile concurenților: „Totuși, niciodată nu m-aș fi gândit că voi avea curajul să intru în Casa „Mireasa” ca participantă și, mai târziu, să ajung să prezint emisiunea”.

„A fost o evoluție frumoasă, naturală, la care nu am îndrăznit să visez. După participare, am devenit invitată permanentă la „Capricii”, apoi am făcut parte din echipa de casting. Perioada respectivă a fost extrem de valoroasă, căci am înțeles mult mai bine poveștile concurenților. Am prezentat și „Mireasa: Direct din Culise” și am putut să cresc și mai mult profesional. Ulterior, am preluat ștafeta de la Gabriela Cristea pentru „Capriciile Iubirii”.

Sigur că a fost și este o provocare, pentru că emoțiile unui reality sunt unice și greu de descris. Ritmul e alert, dar tocmai asta face televiziunea atât de specială. Este un domeniu plin de provocări, dar și de emoții care te ajută să crești și să te descoperi. Cred că marele meu avantaj este faptul că am trecut prin toate etapele: am fost fană, concurentă, parte din echipă, iar acum am șansa să fiu prezentatoare. Toate aceste etape m-au pregătit și m-au făcut să simt că fac parte dintr-o familie frumoasă, în care am acum un rol cu totul special”, a mai afirmat Raluca Preda, pentru PlayTech.