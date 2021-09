Raluka este unul dintre cei 4 juraţi de la „SuperStar Romania”, de la Pro TV. Alături de Smiley, Marius Moga şi Carla’s Dreams, cântăreaţa caută voci talentate în cel mai nou show al postului din Pache Protopopescu.

Frumoasa artistă s-a arătat foarte încântată că a fost cooptată în acest proiect.

Ce părere are Raluka despre „SuperStar Romania”?

Întrebată care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un viitor Superstar, cântăreața a răspuns că totul este subiectiv, motiv pentru care și între ea și colegii de breaslă se lasă cu săgeți.

„Nu e neapărat despre voce, nu e despre vreun caz social, trebuie să există talentul, asta e clar, dar nu doar asta. Este foarte importantă şi atitudinea. Aroganţa nu îşi are locul decât atunci când o pui în muzică. Oamenii cu adevărat talentaţi sunt umili, asta e frumuseţea.

Noi, juraţii, avem păreri destul de diferite ceea ce e bine. Îmi doresc ca cel care va câştiga acest concurs să ajungă un mare artist. E greu să fiu alături de colegii mei. Oricât de puternică aş fi, atunci când am trei bărbaţi imenşi lângă mine e greu. Sunt foarte valoroşi şi au ceva de zis în meseria asta”, a povestit Raluka, la Vorbeşte Lumea, la Pro TV.

Cum e cântăreaţa în viaţa privată?

Unul dintre secretele pe care le ascunde Raluka îl reprezintă cele 5 suflete pe care le îngrijeşte acasă. E vorba de căţeluşi. „În momentul ăsta mai am 3 mari și 2 mici, pentru că unul mi-a murit în iarnă. Sunt geniali. Sunt copiii mei cumva, așa îi consider eu. Nu prea am avut extrem de mult timp să mă ocup de ei, dar de fiecare dată când merg la părinți, stau doar eu cu ei”, a spus jurata de la „SuperStar” pentru click.ro.

În plus, Raluka a spus şi că este gata să devină mamă: „Da! Sunt pregătită oricând! Am doi nepoți care m-au antrenat exact așa cum trebuie, așa că nu am o problemă cu asta. Cu siguranță aș fi în stare să cresc mai mulți copii, nu doar unul. Și o să și cresc, la un moment dat, dar în momentul ăsta am foarte multă treabă!„.