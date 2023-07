Ramona Olaru a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă: „Poate copilul acela vrea să vină”

în showbizul din țara noastră. De la prima sa apariție în lumina reflectoarelor, carismatica asistentă TV a reușit să-și atragă o mulțime de fani devotați, care îi sunt mereu alături. Ramona a reușit să cucerească inimile publicului, iar popularitatea sa a crescut rapid de-a lungul anilor.

Ramona Olaru își dorește să devină mamă de fetiță

Ramona Olaru își dorește să devină mamă de fetiță, în ciuda relațiilor eșuate. Speranța și determinarea ei îi inspiră pe mulți și continuă să cucerească inimile publicului.

se bucură de stabilitate financiară și nu îi lipsește nimic în acest sens. Cu toate acestea, ea își dorește din tot sufletul să devină mamă. Chiar dacă nu are intenția să grăbească lucrurile, atunci când va veni momentul să aibă un copil, va fi, fără îndoială, un părinte dedicat, plin de grijă și iubire.

„Nu știu dacă pot să-mi mai doresc ceva neapărat sau material, pentru că viața mea este foarte frumoasă în acest moment, am tot ce mi doresc, mă simt foarte bine, poate copilul acela vrea să vină, eu mai manifestez și de ziua mea și să vină când o veni el. Sunt sigură că vine”, a mărturisit Ramona Olaru pentru .

În plus, asistenta TV nu exclude varianta adopției, dar își dorește să dea naștere mai întâi unei fetițe „De negat, nu o să neg această variantă, dar hai să ne axăm pe a face fetița mea în primul rând, după aceea dacă nu o să fie, ne descurcăm”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

Va pleca într-o vacanță în Saint Tropez

Îndrăgita asistentă TV se bucură de momentul de singurătate și nu își dorește să intre prea curând într-o relație. Ea și-a propus să aibă o vară de neuitat alături de cele mai bune prietene. În curând, va pleca într-o vacanță în Saint Tropez pentru a sărbători ziua ei de naștere, însă planurile nu includ petrecerea alături de băieți, ci doar de fete.

„Nu, am zis că dacă va mai fi cineva în viața mea, va fi cu siguranță din toamnă încolo, pentru că vara asta am multe petreceri, plec peste tot, ba chiar de ziua mea o să plec cu prietenele mele la Saint Tropez, a fost o dorință de-a mea și încă este și vreau neapărat să mergem. Și am luat deja biletele, suntem organizate, fete, nu băieți!”, a mai precizat Ramona Olaru pentru aceeași sursă.