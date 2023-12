Ramona Olaru, scandal cu proprietarul apartamentului în care voia să stea cu chirie: „Fiind venită singură de la fermă și țărancă, și la comportament și la orice, am început să înjur!” (VIDEO)

Ramona Olaru (34 de ani), asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a povestit o situație neplăcută cu care s-a confruntat când s-a mutat în București.

Ramona Olaru, probleme cu un proprietar de apartament, când s-a mutat în București

Vedeta s-a născut în județul Prahova, la Vălenii de Munte, și mai apoi părinții ei s-au mutat într-o fermă din județul Călărași, notează Când s-a mutat în București, însă, a avut un șoc să vadă cum proprietarul apartamentului în care urma să stea în chirie îi face avansuri. Nervoasă, ea l-a înjurat, apoi a plecat fără să se mai uite în urmă.

„Când am ajuns în București, îți dai seama nu cunoșteam pe nimeni și nimic, găsisem prin Crângași acest apartament. M-am întâlnit cu omul respectiv. Era la etajul 10 apartamentul. Și nu-mi funcționa liftul și, până sus, domnul m-a ajutat cu bagajul. Aveam un troler cu câteva rochițe, câteva sandale, era vară. Și m-am dus la etajul 10 și când am ajuns acolo era o fată într-o cameră și mai era o cameră liberă. Și a zis că fata stă acolo și fata în camera cealaltă.

Mi-a zis însă ”vreau să plătești altfel”. Și am zis: ”Cum altfel?”. Și avem o baie comună, așa era treaba. Și am zis ok. Pentru mine era convenabil, pentru că plăteam mai puțin. Și mi-a zis însă ”vreau să plătești altfel”. Și am zis: ”Cum altfel?”

Și el a zis exact direct cum altfel și înțelegeți voi cum altfel. Și eu fiind venită singură de la fermă, și țărancă, și la comportament și la orice, am început să înjur. Mi-am luat bagajul și am coborât pe scări”, a povestit Ramona Olaru, în podcast-ul lui Jorge.

Recent, vedeta și-a cumpărat propriul apartament în București și a investit în el

Ramona Olaru: „Da, am fost înşelată”

În același podcast, Ramona Olaru a mărturisit că : „Am fost înşelată, da. Dar cred că m-a ajutat treaba asta cumva să trec mai repede peste. Adică una e să bănuieşti tu, să crezi, să ai impresia şi alta e să îi vezi cu ochii tăi. Să îi vezi dezbrăcaţi în faţa ta. Asta e altceva!”.

„Pe moment nu am ştiut cum să reacţionez şi am plecat. Apoi, am stat şi m-am gândit ce trebuia să fac într-o astfel de situaţie: să mă întorc, să iert… Dar nu, cum să mă împac? De ce? Am rezolvat traumele care erau de rezolvat. Nu îmi trebuie aşa ceva în viaţa mea, de ce aş avea nevoie de aşa ceva în viaţa mea? A fost dur, fix ca în telenovele a fost”, a mai spus Ramona Olaru.