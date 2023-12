Ramona Olaru, dezvăluiri neașteptate! Asistentă TV și-a prins partenerul în pat cu o altă femeie: „Da, am fost înşelată”

Ramona Olaru s-a lansat în televiziune acum 10 ani, devenind asistentă TV în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”. În vârstă de 34 de ani, vedeta a fost mereu deschisă în privința vieții sale intime și nu a ezitat niciodată să vorbească despre dificultățile pe care le-a întâmpinat cu foștii săi parteneri.

Ramona Olaru, confesiuni sincere despre viața ei personală

Învitată în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a mărturisit că are un trecut amoros destul de zbuciumat. Asistenta TV a ținut să vorbească despre momentul în care a fost înșelată, dar și cum și-a prins fostul iubit în pat cu o altă femeie.

„Eu sunt o fată extraordinară, numai bună de pus la rană. , dar până mă superi. Dacă m-ai supărat nepotrivit, s-a terminat. Am fost înşelată, da. Dar cred că m-a ajutat treaba asta cumva să trec mai repede peste.

Adică una e să bănuieşti tu, să crezi, să ai impresia şi alta e să îi vezi cu ochii tăi. Să îi vezi dezbrăcaţi în faţa ta. Asta e altceva! Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea, au trecut, s-au dus, dar ca idee a existat aşa ceva în viaţa mea.

Pe moment nu am ştiut cum să reacţionez şi am plecat. Apoi, am stat şi m-am gândit ce trebuia să fac într-o astfel de situaţie: să mă întorc, să iert… Dar nu, cum să mă împac? De ce? Am rezolvat traumele care erau de rezolvat. Nu îmi trebuie aşa ceva în viaţa mea, de ce aş avea nevoie de aşa ceva în viaţa mea? A fost dur, fix ca în telenovele a fost”, a povestit vedeta, notează .

Ramona Olaru, la un pas să se căsătorească cu un milionar

Ramona Olaru a mai precizat în cadrul podcastului că nu s-ar putea căsători niciodată cu un bărbat pentru bani.

„Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le ştiu din viaţa mea. Am vrut să mă căsătoresc pentru bani, dar nu pot! Nu pot, mie trebuie să îmi fie drag de omul ăla, să , să îl ating.

Altfel nu! Acum câţiva ani m-am gândit că poate ar trebui să fac pasul ăsta să nu mai muncesc pentru bani toată viaţa, dar nu am putut.

Am avut o discuţie, mi-a zis că îmi oferă tot, doar să fim împreună, să ne căsătorim. Şi am stat şi m-am uitat la el de sus până jos şi nu am putut. Era milionar”, a mai povestit Ramona Olaru.