Ramona Olaru și-a făcut planurile pentru sărbători. Asistenta TV pleacă singură în vacanţă: „Mă duc la New York”

Ramona Olaru este una dintre cele mai joviale prezențe din showbiz-ul românesc. De curând, de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit ce planuri are de sărbători.

Ramona Olaru pleacă singură în vacanţă

Ramona Olaru este parte a echipei „Neatza” de cinci ani, alături . Dincolo de matinalul de la Antena 1 însă, aceasta abia așteaptă sărbătorile, mai ales că și-a făcut planuri. Aparent, asistenta TV va pleca două săptămâni într-o vacanță la New York.

„De sărbători plec, mă duc tare la New York. Am făcut demersuri în acest sens de vara trecută, am aplicat pentru viză. Am fost și am luat viza, recent. Deja s-a auzit, pentru că a trebuit să îmi iau liber de la emisiune dimineața. Am avut programarea la 8 dimineața la viză, iar băieții (n.r. Răzvan și Dani) au spus de ce am lipsit, pentru că toată lumea se întreba unde este Ramona.

Așadar, plec 2 săptămâni singură în America, dar am câțiva prieteni în New York, Bahamas și la Miami. Dacă mă plictisesc sau consider că nu mai vreau să stau singură, îi sun, le spun să ne vedem și așa mai departe”, a spus Ramona Olaru, notează .

Cât despre motivul pentru își dorește să meargă singură în vacanța, Ramona Olaru a spus: „În principiu, eu plec singură. Am pornit pe drumul acesta, anul ăsta. Am mai fost într-o călătorie singură și mi-a plăcut extraordinar de mult. . Nu doar că mă iubesc, dar am făcut o pasiune pentru mine. Îmi place atât de mult să stau cu mine…Sunt altceva!”.