Ramona și Monica Gabor au devenit femei de afaceri. Ce produse de lux vând celebrele surori

Ramona și Monica Gabor au ales să își continue viețile în străinătate, unde au ajuns dețină o afacere proprie.

Pe când se aflau în România, Ramona și Monica Gabor erau cunoscute pentru activitățile lor în industria modelingului. Cu toate acestea, acele vremuri s-au dus și acum cele două surori au decis să-și construiască propriul drum în afaceri.

Odată cu plecarea din țara natală, surorile Gabor au ales să se implice în industria parfumurilor de lux. Ele au creat o linie de parfumuri exclusivă care reflectă eleganța și rafinament, cu prețuri destul de ridicate.

Printre parfumurile lor notabile se numără „I Am High on You”, o creație rafinată cu note feminine, dar care se regăsește la prețul de 179 de euro, echivalentul a aproximativ 900 de lei. Un alt parfum, „I Am a Goal Getter,” inițial listat la 179 de euro, poate fi achiziționat în prezent la reducere, la prețul de 115 euro, adică 575 de lei.

Surorile Gabor au declarat că parfumurile lor nu doar trezesc amintiri, ci creează unele noi. Fiecare parfum are un nume care este o afirmație și încurajează visele, urmărirea obiectivelor, gândirea pozitivă și autoaprecierea. Acestea reprezintă o modalitate de a-ți reaminti că ești special și important, așa cum susține Ramona Gabor.