Randi, mesaj acid pe rețelele de socializare la adresa urmăritorilor săi: „Devin paranoici și revoltați”. Ce anume a stârnit revolta cântărețului

Randi nu s-a mai abținut și a vorbit pe larg despre una dintre problemele majore cu care oamenii tind să se confrunte, în această perioadă.

Astfel, cântărețul a transmis un mesaj de-a dreptul tranșant la adresa multor urmăritori de pe rețelele de socializare.

Randi, mesaj acid la adresa urmăritorilor săi

Fostul membru al trupei „Morandi” , după ce a plecat într-o vacanță pe care o aștepta de foarte multă vreme. Artistul nu a avut liniște și a postat pe contul său de Instagram un mesaj ce îi vizează pe mulți dintre cei care aleg să devină persoane publice peste noapte și nu se gândesc la consecințe.

În ultima perioadă din ce în ce mai multe persoane au început să se plângă de faptul că nu mai au parte de intimitate, în această eră a tehnologiei. Astfel, artistul a luat atitudine și le-a explicat tuturor că decizia de a-și face viața publică vine la pachet cu riscul de a fi nevoit să te confrunți cu lipsa de control.

„Paradox: oamenii dau share vieții lor personale pe toate platformele și apoi devin paranoici și revoltați că sunt urmăriți, controlați și rămân fără intimitate. Trăim într-o lume pe cât de ilogică, pe atât de amuzantă”, a scris Randi pe rețelele de socializare, potrivit .

Randi a fost mereu asumat

În ceea ce privește relațiile sale, Randi a fost mereu un bărbat asumat, motiv pentru care a recunoscut de fiecare dată când a avut vreo iubită. Artistul este de părere că asumarea este o dovadă clară de implicare 100% într-o relație serioasă.

„Nu prea știu ce înseamnă această asumare. Eu când am avut o relație, am recunoscut în orice interviu am fost întrebat, că sunt într-o relație. Pentru mine asumarea față de o femeie înseamnă să fiu implicat 100% în relație, să , alături de prietenii mei, de familie etc.”, a declarat Randi.