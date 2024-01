Rapper-ul Nick Cannon, tatăl a 12 copii cu 6 femei diferite: ”Nu am o existență normală, dar iubesc provocările!”

Incapabil să se așeze la casa lui, după cum ar spune gura lumii, comediantul, gazda de televiziune, actorul și rapperul american în a deveni tatăl cât mai multor copii: are 12 până acum, cu șase femei diferite!

Într-un interviu pentru revista , fostul soț al lui Mariah Carey, în vârstă de 43 de ani, a vorbit și despre cum e să fii tatăl atâtor copii.

Cel mai provocator aspect cu care se confruntă în creșterea copiilor

Rapper-ului american i s-a cerut să descrie cel mai provocator aspect cu care se confruntă în prezent în creșterea copiilor săi, având în vedere că au vârste de la sugari până la aproape adolescenți.

El a recunoscut: “Întreaga mea viață e o provocare. Nu am o existență normală, dar o îmbrățișez. Iubesc provocările. Nu aș putea spune că un lucru iese mai mult în evidență decât altele. În fiecare zi e o nouă provocare și o accept”.

Despre cea mai mare recompensă pe care o primește în calitate de tată, Nick Cannon a spus: “Doar să-ți auzi copiii spunând te iubesc, tati. Prima dată când o spun, la un an sau un an și jumătate, până la a o auzi de la copiii tăi care sunt aproape adolescenți- nu e nimic mai frumos ca asta”.

De asemenea, Cannon spune că adoră momentele simple în care-și ia copiii de la școală sau doar îi îmbrățișează.

Nick Cannon, 12 copii cu șase femei

Din relația celebra cântăreață Mariah Carey, Cannon îi are pe gemenii Moroccan și Monroe. Cu Brittany Bell are trei copii – Golden Sagon, Rise Messiah Cannon și Powerful Queen, iar cu Abby De La Rosa are alți trei – gemenii Zion Mixolydian și Zillion Heir și Beautiful Zeppelin.

LaNisha Cole și Bre Tiesi i-au adus pe lume o fată, respectiv un băiat, în timp ce Alyssa Scott a născut doi copii ai lui Nick- Zed, care a murit la cinci luni, după ce a fost diagnosticat cu cancer cerebral, și o fetiță, Halo Marie, născută la un an după decesul fratelui său.

Modelul Bre Tiesi i-a adus și ea pe lume un fiu, Legendary Love, iar cu fotomodelul LaNisha Cole mai are o fiică, Onyx Ice Cole.

Nick Cannon: Mariah Carey rămâne marea lui iubire

Cu toate că nu se poate spune despre el că ar putea fi omul unei singure femei, Cannon recunoaște că , care i-a fost soție timp de șase ani. Cuplul s-a căsătorit în 2008 și a divorțat în 2014, separarea finalizându-se în 2016.

Într-un interviu acordat anul trecut, comediantul american a recunoscut că încă suspină după celebra cântăreață, numind-o pe Mariah „iubirea vieții mele”, mărturisind că s-a îndrăgostit de ea încă de când era copil.

„Aveam 12 ani și postere cu Mariah Carey pe pereți, iar apoi a devenit soția mea și este cea mai interesantă persoană pe care am cunoscut-o vreodată’, a afirmat Cannon.

„Mă încarc mult din această stare încântătoare a ei. Este mereu fericită, îi pasă de ceilalți, indiferent ce se întâmplă în viață. Mă gândesc mereu cum poate să nu permită energiei negative să intre în spațiul ei”, a mai spus Nick Cannon.

„Această femeie nu este o ființă umană. Este un dar de la Dumnezeu. (…)Dar să fim sinceri, (Mariah- n.r.) este iubirea mea de vis. Este o persoană pe care o voi iubi mereu”, a mai precizat Nick.