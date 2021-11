Rapperul Țeastă, alături de care Adda a cântat piesa „Mințit murdare făcute praf”, a murit la vârsta de 35 de ani

Rapperul Țeastă, alături de care Adda a cântat piesa „Minți murdare făcute scrum” a murit la vârsta de 35 de ani. Artista a distribuit un mesaj încărcat de regrete pe rețelele sociale.

Cântăreața a fost cea care a anunțat vestea tristă, într-un mesaj distribuit joi seara pe Facebook. Artistul urmează să fie îngropat în cursul zilei de vineri, fără slujbă, după cum notează Fanatik.ro.

Rapperul Țeastă a murit la vârsta de 35 de ani

Rapperul Țeastă a fost cunoscut în special pentru piesa „Minți murdare făcute scrum”, pe care a cântat-o alături de Adda, la începutul carierei acestei.

Melodia a fost iun succes la acel moment și a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „Loverboy”.

„Drum lin catre stele, Teasta! Multa putere familiei!”, a fost mesajul distribuit de Adda pe Facebook, alături de piesa pe care a cântat-o alături de rapperul Țeastă.

Adda și Țeastă, colaborare la început de carieră

În urmă cu 13 ani, Adda se lansa în muzică și lansa și piesa „Minți murdare făcute scrum”, alături de Țeastă. Melodia distribuită la acel moment doar pe YouTube s-a bucurat de un real succes, fiind o piesă plină de emoție. Adda ar fi fost cea care a scris versurile melodiei, după cum a precizat chiar ea în următorul hit, „Îți arăt că pot”.

„Sunt emotionala iar azi! Se implinesc 12 ani de cand am lansat prima mea piesa. Inocenta, visul, dorinta si munca m-au condus pe drumul asta si au fost acolo mereu langa mine in toate clipele frumoase si grele!

Muzica e energia mea, salvarea si umarul pe care plang! Muzica nu dezamageste niciodata, muzica doar vindeca! Daca as avea voie sa beau azi, as bea pentru entuziasmul care nu ar trebui sa se piarda niciodata, pentru toti anii de studio in care am trait cele mai frumoase si sincere emotii atunci cand am compus, pentru toate concertele in care ati cantat ceea ce am compus cuvant cu cuvant cu mine, confirmandu-mi ca ceea ce fac e bine! Si mai ales acum, in 2020, da! As bea pentru muzica punct si pentru sufletele care o duc mai departe! Pentru ca ea e emotie, ea e sincera, ea nu poate fi distrusa de nimeni si de nimic”, spunea Adda anul trecut, când aniversa 12 ani de la debutul în lumea muzicii.