Războiul dintre Catinca și Oana Roman s-a încheiat! Cele două surori s-au împăcat după acuzele de lunile trecute și au împreună grijă de mama lor

Catinca și Oana Roman s-au împăcat la spital, după ce acum câteva luni . Cele două surori au fost alături de mama lor, Mioara Roman, care a fost supusă unei operații.

În urmă cu câteva luni , Catinca, că nu se ocupă și nu o interesează deloc de starea mamei lor. De ani buni, Mioara Roman locuiește la azil, iar de-a lungul timpului s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Recent, Oana Roman pentru sănătatea mamei sale, ca să poată să treacă peste perioada dificilă. Alături de Mioara au fost ambele surori, Catinca și Oana.

Cum se simte acum Mioara Roman: „Este stabilă”

„La acest moment este stabilă, însă pronosticul medicilor în ceea ce o privește e rezervat”, a spus Catinca Roman, despre starea de sănătate a mamei sale.

„Am fost la mama. Am vorbit cu ea cât am putut, am comunicat așa cât de cât. Dar acolo la terapie intensivă e greu de privit și de procesat tot ce se întâmplă. Doamne ajută”, a scris pe Instagram Oana Roman, potrivit .

Catinca Roman, în așteptarea împăcării cu sora sa, Oana

În ultima perioadă, cele două surori și-au aruncat cuvinte grele și nici până acum nu au reușit să ajungă la o înțelegere.

„Deocamdată nu am reparat relația. Noi toată viața am fost așa, cu plusuri sau minusuri. La urma urmei suntem surori, cred că o să ne reconciliem. Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră, așa că aștept cu interes să ne regăsim cumva. Trebuie cineva să facă primul pas”, a spus Catinca Roman, în urmă cu câteva luni.