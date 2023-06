Războiul dintre Oana și Catinca Roman e departe de a lua sfârșit / Vedeta a adresat un nou mesaj dur la adresa surorii ei: „Nu mai las pe nimeni să mă calce în picioare”

Oana Roman, și sora ei mai mare, Catinca Roman, se află într-un conflict constant, de ceva vreme.

Totul a început după ce Oana Roman s-a despărțit de partenerul Marius Elisei, după 10 ani împreună, timp în care au devenit părinții unei fiice, pe nume Isa.

Oana Roman, replică acidă pentru sora ei, Catinca

Oana Roman i-a reproșat Catincăi că aceasta nu se interesează deloc de starea mamei lor, Mioara, internată într-un azil de lux din Snagov. Recent, Catinca i-a atras atenția Oanei că nu achită din banii proprii azilul în care se află Mioara, ci din pensia acesteia.

Catinca a susținut că sora ei și de aceea ar lansa tirade la adresa ei. Oana Roman a simțit nevoia să ofere clarificări pe marginea acestui subiect.

Oana Roman a transmis un mesaj foarte vehement surorii ei, Catinca Roman. Fiica lui Petre Roman s-a declarat jignită de afirmațiile Catincăi și a afirmat că nu mai vrea să comenteze pe marginea acestui subiect.

„Nu mai las pe nimeni să mă calce în picioare”

„1. Ori știm unde e mama pentru că facem o oră pe drum-vezi prima declarație din martie. Ori nu știm nici măcar cum se numește locul- vezi declarația din iunie.

Unde și când m-am plâns vreodată cât și ? Unde și când am spus de unde plătesc? Unde și când am spus cât plătesc din banii mei?

Eu sunt ‘bolnavă’? Sau cine spune cu subiect și predicat că are probleme și ia tratament medicamentos care nu îi permite să conducă mașina până la mama?

Și cu asta am încheiat definitiv și revocabil acest subiect. Puteți să sunați și să provocați cât vreți, eu nu voi mai cădea în plasa voastră. Alții da. Eu nu! Dar nici nu mai las pe nimeni să mă calce în picioare”, a scris Oana Roman pe pagina ei de socializare, potrivit .