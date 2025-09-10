Omul de radio și TV Răzvan Exarhu a dezvăluit cum a reușit să învingă depresia. Nu doar terapia l-a ajutat, ci mai ales umorul și bucătăria.

Cuprins

Cum a învins Răzvan Exarhu depresia

Ce spune Răzvan Exarhu despre noul său show, „La bine și la roast”

Cum a învins Răzvan Exarhu depresia

Întrebat când a descoperit că autoironia și umorul pot fi salvatoare, acesta a răspuns: „Când eram în depresie sau când aveam grijă de părinții mei bolnavi și nu mai știam ce poate însemna expresia: o să fie bine. Cred că răul sau disperarea sunt suportabile dacă poți găsi puterea sau perspectiva din care poți râde de ele sau din mijlocul lor. Pentru mine, acest tip de umor negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire. Speranța există atâta vreme cât mai pot să râd de întunericul din jur. Umorul e mai ieftin decât terapia”.

Răzvan Exarhu a mai povestit că și gătitul l-a ajutat foarte mult: „Nu am avut nicio pasiune. Sunt leneș. Dar uneori trebuie să muncești. Am descoperit că îmi este ușor să gătesc, am un talent nativ sau, mai degrabă, o înțelegere bună a principiilor gustului. În vremea în care am stat în bucătărie, am folosit asta ca pe o terapie anti-depresie. E un ritual care și acum mă desprinde total de lume sau gânduri, ca o carte bună sau ca muzica bună. Sunt bucătar în fibră, îmi place acel tip special de adrenalină care se dezvoltă în orele de vârf sau liniștea ca de meditație care te cuprinde când stai și faci pregătirea. După mine, e rutina perfectă pentru fericire. Nu și rulatul sarmalelor, care mă scoate oricând din minți, motiv pentru care nu am făcut decât de trei ori sarmale în viața asta. Poate în următoarele”, a povestit el, pentru

Exarhu a admis că a mers o vreme și la terapie, dar „e mult mai important să reușești să te pui în mișcare, cu puțin noroc și ajutor din partea celor din jur ieși la liman”.

Ce spune Răzvan Exarhu despre noul său show, „La bine și la roast”

Pe Exarhu îl vom putea vedea de miercuri și în postură de gazdă a noului show „La bine și la roast”, de la Pro TV.

Întrebat cum de a acceptat această provocare, Exarhu a răspuns: „La bine și la roast e un show care mi se potrivește mănușă de siderurgist. Roast-Master e titlul pentru care mi-am antrenat autoironia chiar și în viețile anterioare. E minunat că e un show pentru cei care cred că au simțul umorului. Și pentru cei care sunt pe cale să afle că, eventual, nu-l au. Sunt convins că dacă nu poți râde de tine, n-ai ce căuta pe scenă. Și nici în viață, că o să-ți fie și mai greu”.

„M-a convins ideea de a râde și de noi, nu doar de alții. Eu vin cu un umor mai degrabă de insinuare decât brutal și pot să livrez cu sobrietate ceva ce mă face să leșin de râs sau ceva foarte acid cu aerul că tocmai am adus tortul. Și asta am și făcut”, a mai afirmat Răzvan Exarhu, pentru VIVA!.