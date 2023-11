Răzvan Fodor, criticat în urma ultimei sale apariții online: „Lasă băutura că te îmbătrânești… e păcat”

Răzvan Fodor a fost recent subiectul unor critici aprinse pe Facebook în urma unei postări controversate. Cu toate că artistul a explicat că imaginea a fost realizată în timpul filmărilor și a fost menită să reflecte o scenă, unii internauți au reacționat într-un mod negativ, comentând aspecte legate de înfățișarea sa, relatează . „Ești după mahmureală?” O postare recentă pe Facebook a lui a declanșat o serie de comentarii critice privind aspectul său fizic. Comentatorii au sugerat că actorul pare să îmbătrânească și au făcut remarci asupra alegerilor sale vestimentare și a aspectului general. „Lasă băutura că te îmbătrânești… e păcat că ai o soție minunată si un copil frumos”/ „Ochelarii sunt prea mari pentru fața ta”/ „Ai îmbătrânit”/ „Te-ai ofilit grav”/ „Lasă băutura”/ „Îmbătrânește urât”/ „Parcă ai 100 de ani și ai băut nopți în șir”/ „Poza nu te avantajează”/ „Ești după mahmureală?”, sunt doar câteva din reacțiile celor care-și petrec timpul pe Facebook. Reacția lui Răzvan Fodor

Fodor a explicat că fotografia a fost făcută pe platoul de filmare, într-un moment în care interpreta un personaj. Cu toate acestea, unii utilizatori de Facebook nu au înțeles contextul și au transmis comentarii critici fără să țină cont de natura artistică a imaginii.

Artistul a subliniat discrepanța între reacțiile primite pe și cele de pe Instagram, menționând că pe aceasta din urmă toate feedback-urile au fost pozitive și amuzante.

„Am tras o concluzie în dimineața aceasta, ușor tristuță. Am pus o poză cu mine pe Instagram și pe Facebook, de la o filmare, cu niște ochelari, dat cu ceva pe cap, la care am scris ‘mafiot de noiembrie’. Poza e despre nimic… Asta e urât, diferența dintre Instagram, unde stau ăștia tineri, și Facebook, unde s-au cuibărit ăștia mai de generația mea, care nu au înțeles nimic. Am spus acolo că sunt pe platou, dar cu toate astea, ei nu au înțeles și au sărit. Reacțiile pe Instagram erau ‘haha, hihi, bravo, Fodor’, câteva, nu multe, iar pe Facebook era jihad islamic: ‘nu mai bea șpriț că ai îmbătrânit urât, mamă, ce ai îmbătrânit, nu-ți stă bine’. Băi, deci este ceva…”, a spus ulterior Răzvan Fodor, pe conturile sale de socializare.