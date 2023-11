Răzvan Simion, despre retragerea din televiziune: „Ar fi o ocazie nemaipomenită”

Matinalul de la Antena 1 este prezentat de ani de zile de alături de Dani Oțil De-alungul timpului, cei doi au făcut numeroase glume pe tema retragerii lor din televiziune, iar mulți dintre fani au crezut că se va întâmpla asta. Răzvan a explicat de unde a pornit totul.

„Ar fi o ocazie nemaipomenită”

„Dacă ar fi și în televiziune pensii speciale ca la ceilalți, ar fi o ocazie nemaipomenită! Sau ca în alte Ministere să mă pensionez la 40 de ani, asta s-ar putea! Zisesem altceva atunci, eram într-un interviu cu fiica mea alături și am spus că oricând putem preda ștafeta.

Nu a avut nimeni nimic de obiectat, am crezut că se înțelege, dar, de fapt, nu s-a înțeles. Mesajul este că la cifrele acestea nu avem cum să ne retragem! Și dacă am vrea, nu cred că ne-ar lăsa cineva!”, a spus Răzvan pentru .

Televiziunea, un stil de viață

De asemenea, Răzvan Simion a precizat că televiziunea a devenit, pentru el și colegul său, Dani Oțil, un stil de viață.

„În primul rând, nu e muncă. E un fel de a fi pentru noi, facem asta de când ne știm. Nu ne-am dorit niciodată să facem altceva, nu am făcut niciodată altceva. Prima emisiune la care am participat a fost prin 1994. Din clasa a 9-a, din liceu, doar asta am făcut!

Împreună cu Dani, am făcut radio, apoi televiziune. Noi nu am făcut altceva, de asta nici nu avem poveștile cu spălatul mașinilor, îngrijitul terenurilor de tenis. Din păcate, nu avem povești așa! Noi am făcut media de când ne cunoaștem!”, a mai spus Răzvan Simion pentru sursa citată.