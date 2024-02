Reacția incredibilă a lui CRBL după ce a aflat că a fost înșelat. Cum a trecut artistul peste infidelitate: „Am mirosit-o, am tăcut, mi-am jucat cartea”

Eduard Mihail Andreieanu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Cu o carieră muzicală impresionantă, cântărețul a depus multe eforturi pentru a-și clădi o carieră. În ciuda faptului că mulți oameni sunt familiarizați cu povestea sa de viață, detalii inedite au ieșit la lumină recent.

CRBL a fost înșelat fosta iubită

, rămâne unul dintre cei mai apreciați artiști din țară noastră. De-a lungul timpului, mulți au aflat despre povestea sa de viață, dar puțini cunosc momentul în care a trecut printr-o înșelăciune din partea unei foste iubite. Astăzi, artistul se bucură de o viață frumoasă și liniștită. El este căsătorit cu Elena, alături de care are o fetiță minunată pe nume Alesia Ecaterina.

Înainte să se căsătorească, Eduard, cunoscut și sub numele de CRBL, a avut mai multe relații amoroase. Una dintre aceste relații a fost cu o tânără domnișoară, însă din nefericire, ea l-a trădat. Toată această poveste s-a desfășurat cu mulți ani în urmă, pe vremea când artistul avea doar 25 de ani. Idila dintre CRBL și fata respectivă a avut loc în Pitești, orașul în care artistul locuia atunci, scrie .

Ei bine, povestea de dragoste dintre CRBL și acea domnișoară era cu adevărat pasională. Cei doi se întâlneau adesea, uneori la el, alteori la ea. Artistul a recunoscut că la vârsta lor era normal să existe mici aventuri, atât din curiozitate, cât și din greșeală. În ciuda faptului că și-a dat seama că este înșelat, CRBL a ales să nu o confrunte direct pe iubita lui și a preferat să aștepte momentul potrivit pentru a discuta despre situație.

Reacția pe care a avut-o artistul când a aflat că a fost înșelat

„Da, păi am și față de prost câteodată. Normal. Îți dai seama că m-a înșelat. Eu nu-s bărbat?! Normal că la vârstele respective se întâmplă escapade, poate din curiozități, poate din greșeli, poate din ambiții. Am prins-o. Am mirosit-o, am tăcut, mi-am jucat cartea. Ne-am văzut și i-am zis: „Cine e?!”. Eram la Pitești, ba locuiam, ba nu locuiam. Ba venea ea la mine, ba mai stăteam eu”, a mărturisit CRBL în cadrul podcastului.

În plus, se încadrează în categoria de lecții și că la acea vârstă fragedă se întâmplă adesea astfel de lucruri în relații.

„Eram într-o zonă din asta de tachinare. Nu-mi răspunde. Atât, asta a fost. I-am pus niște întrebări… Într-o relație ești, ești, ești, poate că ai prieteni sau amici care nu-ți spun nimic, dar să-ți spun după ce se termină totul. Vorbim de vârstă din asta fragedă. Aveam 25. E normal să se întâmple asta. Se numesc tot lecții”, a mai spus cântărețul.