Reacția Iuliei Albu după ce fostul soț a spus că nu regretă căsnicia cu ea: „Unele lucruri sunt pentru o viață, altele trebuie îngropate”

Mihai Albu și Iulia Albu au format un cuplu foarte iubit în showbizul românesc, dar au divorțat în urmă cu un deceniu. Rodul iubirii lor este Mikaela, o adolescentă în vârstă de 13 ani.

Din păcate, căsnicia lor nu a avut un final fericit, iar în 2013 au decis să divorțeze. După această separare designerul a hotărât să fie din ce în ce mai rezervat , deoarece susține că asta este una dintre rețetele unei relații liniștite.

Iulia Albu, după ce fostul a spus că nu regretă căsnicia cu ea

După această separare, fiecare și-a văzut de viața și de planurile lui. Acum, la aproape 10 ani de când și-au spus „adio!”, Mihai Albu a vrut să lămurească câteva aspecte și neașteptate din trecutul lor.

Cu toate acestea, celebru creator de pantofi nu regretă ce a trăit cu ea, pentru că fiica lor Mikaela este cel mai de preț cadou din viața lui.

După ultimele declarații ale fostului soț, Iulia Albu nu a putut să nu aibă o reacție subtilă.

„Unele lucruri sunt pentru o viață, altele trebuie îngropate, DAR fiecare clipă trebuie trăită, cu dramă sau fără”, a scris criticul de modă la o postare, notează .

Mihai Albu, destăinuiri despre divorțul de Iulia Albu

În emisiunea , prezentată de Mihai Ghiță, Mihai Albu a spus că devenise tot mai deranjat de aparițiile publice ale Iuliei Albu, inclusiv de prezența acelei găini.

Întrebat dacă până în momentul divorțului a simțit că această ambiție a ei de a se face remarcată era mai mare decât țelul lor comun, Mihai Albu a răspuns: „Da, clar, de asta am și divorțat. Ăla a fost motivul divorțului din punctul meu de vedere. Motivul pentru care ne-am separat a fost că avea o găină, a venit cu o găină acasă, un an am stat cu ea. Mă rog, atitudinea, ieșitul în evidență, așa a fost, nu neapărat a fost o a treia persoană, certuri, pur și simplu. Mă jenau aparițiile”.

Un alt episod tensionat a fost apariția la o gală a Premiilor Gopo: „Eu am fost invitat la acea gală, pentru că am creat încălțămintea pentru 24 de actrițe, unele au și câștigat premiul, nu ea a fost invitată și ea… da, m-a deranjat, aveam foarte mulți prieteni, colegi actori care mi-au reproșat apariția ei, a fost stânjenitor pentru mine să dau explicații pentru ținuta și apariția ei, eu aș fi văzut să fim la același nivel, să ne prezentăm pe un picior de egalitate, nu așa, în sfârșit, m-a deranjat.

I-am spus atunci că m-a deranjat și nu a contat pentru ea. Sunt momente pe care le-am trăit și le-am perceput eu într-un fel, pe mine acele evenimente în care recunosc că mi-a fost jenă de prieteni, de profesori, de rudele mele, la care luni de zile a trebuit să dau explicații, după o apariție de genul, neștiind ce să spun. „Ce s-a întâmplat cu nevasta ta, de ce umblă cu o găină?”