Reacție neașteptată a Vivianei Sposub la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Mi-a picat fața”

Reacție total neașteptată a Vivianei Sposub în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities”. Aproape de sfârșitul competiției, bruneta încearcă din răsputeri să demonstreze evoluția sa pe plan stilistic.

Vedeta a recunoscut că are nervii întinși la maxim și că își dă toată silința ca fiecare apariție să fie impecabilă. Aceasta a recunoscut că jurații sunt tot mai exigenți, de aceea și eforturile depuse au crescut considerabil.

Vedetele fac cu greu față emoțiilor înainte de Marea Finală

Marea Finală se apropie, iar vedetele recunosc că sunt copleșite de stres și emoții. Presiunea este cauzată atât de alegerile vestimentare, cât și de stările prin care trec în această perioadă.

În cadrul testimonialelor, Raluca Dumitru a declarat că se simte nesigură, deși consideră că ținutele sale sunt bune.

„Să spun sincer, nu sunt sigură pe nicio ținută pe care o am, chiar dacă ma simt bine și îmi place”, a mărturisit Raluca Dumitru.

Și Viviana Sposub a mărturisit că presiunea crește odată cu eliminarea altor concurente. Jurații sunt cu ochii pe ele.

„Acum, radarul juraților piuie de fiecare dată când trecem pe sub el. Am observat că sunt din ce în ce mai exigenți, pentru că am rămas din ce în ce mai puține”, a declarat bruneta.

Reacția neașteptată a Vivianei Spusub în cadrul emisiunii

Concurenta era convinsă că va primi punctele de la Victor Slav, ținând cont de descrierile pe care acesta le-a făcut.

„Mi-a picat fața, nu pentru că n-ar fi meritat Ruxi, dar din descrierea lui Victor mi s-a părut că e vorba despre mine, dar Victor s-a jucat cu mine, cu sufletul meu”, a spus iubita lui George Burcea.

Marea Finală va avea loc sâmbătă, 5 februarie, iar câștigătoarea va beneficia de un premiu de 100.000 de lei.