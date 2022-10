Cristian Boureanu a vorbit despre relaţia strânsă dintre el şi Monica Tatoiu: „Mi-e foarte dragă”

Fostul milionar Cristian Boureanu are un trecut comun cu Monica Tatoiu. Nu foarte mulți știu detaliul că i-a fost profesoară. Deși au menținut o îndelungă legătură de suflet bazată pe prietenie sinceră, în ultimii ani cei doi s-au distanțat progresiv unul de celălalt.

Boureanu despre Tatoiu: „Alege de multe ori să povestească niște chestii discutate în privat”

În urmă cu câteva luni, Tatoiu declara că a rupt orice legătură cu fostul soț al Valentinei Pelinel după ce bărbatul i-ar fi reproșat că s-a bagat în viața lui privată. Invitat recent în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cristian Boureanu a dezvăluit adevărul despre așa-zisa dispută cu Monica Tatoiu.

Denise Rifai spre Boureanu: „Are Monica Tatoiu gura prea mare?”

„Ce să fac, să mint, să spun că nu? O are, dar asta e partea frumoasă a ei. M-am împăcat cu Monica Tatoiu, am sunat-o de ziua ei. A bufnit-o și râsul. A zis: ‘Chiar mă gândeam, oare nu mă suni?’. Zic: ‘Cum să nu te sun, Monica?’. Monica e ca o mamă pentru mine și eu cred că oamenii care se iubesc cu adevărat trebuie să rămână într-o anumită legătură, să știe să treacă peste anumite chestiuni. Monica alege de multe ori să povestească niște chestii discutate în privat. Nu e bine. Eu sper să n-o mai facă. Și cred că nu a mai făcut-o.

Mi-e foarte dragă. Nu aș fi discutat asta cu ea, și oricum n-am spus eu public, ea a spus public că ne-am certat. Prin urmare mi-e dragă, țin enorm de mult la ea și mă bucur că ne-am împăcat” a răspuns Cristian Boureanu.

vin la câteva luni după ce Monica Tatoiu anunța în direct, la „Teo Show”, faptul că afaceristul i-a șters numărul din agendă: „Am să spun o chestie. Cristi Boureanu nu mai are telefonul meu în agendă. Eu am comandat. Chestia asta… Nu e copilul meu! Nu îmi permit să hotărăsc alegerile fiului meu. Fiecare cum își așterne, așa doarme.

M-a supărat reacția după ce a apărut o chestie la voi. Eu nu am nevoie de prieteni! Eu am 5 pisici și pe Tatoiu. Fiul meu… mai așa. M-a acuzat că mă bag unde nu-mi fierbe oala și probabil că are dreptate. Ce am eu treabă cu ce face el? Măcar fiul meu să se deștepte. E cam necopt.”, a declarat Monica Tatoiu.