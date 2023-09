Realizări imense în viața Magdei Catone: S-a mutat în prima ei casă după 15 ani și a primit un rol într-un nou serial: „Simt o mare bucurie”

Celebra actriță se bucură de două premiere în viața sa recentă: un rol în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” difuzat la Antena 1 și mutarea în prima sa casă după o așteptare de 15 ani. Această perioadă marchează o nouă etapă în viața artistei, care se bucură de fiecare moment și a transmis câteva mărturisiri interesante pentru

Aventura în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”

Magda Catone aduce un plus de prospețime pe micul ecran prin rolul său în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609,” difuzat la Antena 1. Aici, ea interpretează personajul Doina, o mamă simplă din Târgoviște, plină de viață și gata să ofere sfaturi, chiar și celor care nu le cer.

Actrița consideră că acest rol se potrivește vârstei și personalității sale, iar personajul trece cu naturalețe de la momente de bucurie la altele mai puțin bune, oferind astfel o experiență complexă telespectatorilor.

„E un personaj mănușă pentru mine. Are ceva valoros, trece de la o stare la alta, adică de la bine la o stare mai puțin bună, fără efort. Face tot ce poate ca să își și ordoneze familia, dar și să o mângâie, să o amuze. E la limita dintre râs și plâns”, mărturisește Magda Catone, pentru sursa citată.

Mutarea în propria casă, un vis împlinit după o așteptare îndelungată

Chiar dacă viața nu i-a oferit doar momente frumoase, Magda Catone nu și-a pierdut niciodată optimismul. Aceasta crede cu tărie că trebuie să găsești partea bună în tot ceea ce ți se întâmplă și că optimismul și pesimismul văd diferit paharul cu apă pe jumătate plin.

Recent, actrița s-a mutat în prima ei casă după o așteptare de 15 ani. Aceasta a început să construiască casa cu mult timp în urmă, dar datorită unor întârzieri, a trebuit să aștepte până acum să se mute. Pentru ea, acesta este un moment de mare bucurie și o realizare imensă, iar casa reprezintă acum locul ei de refugiu și confort.

„Am început să construim la ea acum 15 ani, când am luat o poziție într-un contract la ANL-Agenția Națională de Locuințe – care a mers foarte greu. Abia după 15 ani am reușit să mă mut în casa asta. Simt o mare bucurie, e o realizare imensă. S-a creat ulterior o pauză, pentru că nu erau utilități, dar acum doi ani jumate m-am pus pe treabă, am terminat casa și acum locuiesc acolo”, precizează Magda Catone.