Regele Charles s-a săturat de aroganța fiului său mai mare, William, , care se crede superior, în contextul conflictului din familia regală. Suveranul Marii Britanii își dorește o împăcare cu mezinul Harry.

Regele Charles s-a săturat de aroganța lui William

Dezvăluirea a fost făcută de jurnalista Tina Brown, prietenă a regretatei prințese Diana, specializată în relatări din interiorul . Potrivit acesteia, regele îi duce dorul fiului său mai mic, stabilit în California, cu familia, și vrea să pună capăt conflictului din familie. În acest context, el a devenit tot mai nemulțumit de „atitudinea arogantă și intransigentă” a lui William.

Charles III, susține Tina Brown, dorește „să-l îmbrățișeze din nou pe Harry”, dar numai dacă „acesta poate să-și țină gura închisă”. Potrivit spuselor jurnalistei, discuția de 54 de minute, dintre tată și fiu, la Clarence House din Londra, în timpul vizitei lui în Marea Britanie, din 10 septembrie, a fost o dorință împlinită a regelui.

„Dar Charles, mi s-a spus, este obosit de atitudinea arogantă și intransigentă a fiului său mai mare în conflictul familial și vrea să-l îmbrățișeze din nou pe Harry – dacă acesta va reuși să-și țină gura închisă”, a spus Tina Brown.

Regele Charles îi duce dorul fiului său mai mic, mai de viață, comparativ cu fratele său mai mare, mult mai pătruns de importanța poziției pe care o are, de moștenitor al tronului.

William este furios pe fratele mai mic

Pe de altă parte, Jurnalista, autoare a cărții „The Palace Papers”, a spus că William s-a arătat furios din cauza acestei vizite pe care fratele său a întreprins-o în Marea Britanie. Din acest motiv a încercat să-l eclipeze, organizând o serie de evenimente în același timp cu cele la care a participat Harry.

„Nu este un secret că Charles își duce dorul disperat de fiul său risipitor care, în trecut, era mereu un ștrengar vesel și exuberant, în comparație cu William, mai arogant și mai hanovrian. (…) Este de înțeles că William este furios să-și vadă fratele mai mic trădător, care în ultimii cinci ani și-a denigrat familia la televizor și a promovat o carte best-seller plină de trădări, participând la evenimente caritabile britanice, făcând o vizită bine primită în Ucraina și eclipsând fotografiile cu angajamentele diligente ale lui William”, a relatat Tina Brown.

Surse din cadrul familiei regale au declarat pentru că prințul Harry nu va avea niciodată un rol în Casa Regală și nu va putea reveni ca membru cu drepturi depline al familiei regale. Drept care, afirmațiile potrivit cărora ar putea „lua o parte din povara” fratelui său, prințul William, sunt „departe de adevăr”.

Planurile lui Harry vis-a vis de regele Charles

Surse din cadrul familiei regale consideră că se dă prea multă importanță întâlnirii de aproximativ o oră pe care regele și fiul său mai mic au avut-o. Anumite persoane din anturajului lui Harry, spun că acesta ar dori să revină de patru sau cinci ori pe an în Marea Britanie ca să participe la diferite evenimente publice proprii sau pentru a susține familia regală.

„Oricine se află în spatele lor pare să fi confundat o scurtă pauză de ceai și o felie de tort cu Tratatul de la Versailles”, au declarat sursele pentru Daily Mail.

Pe de altă parte, în anturajul familiei regale există rezerve cu privire la reluarea acestor legături. Există temeri că unii membri ai echipei lui Harry ar putea profita de „micii pași” spre reconciliere, din această lună, pentru a provoca o ruptură între regele Charles și fiul său mai mare, moștenitorul tronului:

„Aceste informații despre îmbunătățirea relațiilor, din surse presupuse a fi apropiate de Sussex sunt motivul pentru care regele și familia regală ezită atât de mult să se angajeze pe calea reconcilierii. Dacă intenția este de a încuraja reconstruirea încrederii și a bunelor relații, acestea au exact efectul opus”.