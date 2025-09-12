Prințul Harry „regretă” unele dintre acțiunile sale legate de , iar călătoria sa în Marea Britanie a avut ca scop resetarea relației cu familia sa și cu poporul britanic, potrivit unei surse din interiorul familiei regale. Se pare că după întâlnirea cu tatăl său, Harry ar fi decis să reia legătura cu familia sa.

Ducele de Sussex, în vârstă de 40 de ani, se află astăzi în Ucraina, după patru zile de angajamente reușite la Londra și Nottingham , precum și o întâlnire de reconciliere cu , pentru prima dată în 19 luni.

Ce a dezvăluit o sursă regală despre întâlnirea lui Harry cu Regele Charles

O sursă regală a declarat pentru că ar putea fi începutul în care Harry, Meghan și cei doi copii ai lor fac parte din nou dintr-o „familie extinsă funcțională”.

Se spune că regele este dornic să-și reconstruiască relația cu fiul său și vrea să petreacă timp cu nepoții săi, Archie și Lilibet, pe care nu i-a mai văzut de trei ani.

„A devenit clar că Harry regretă acum unele dintre acțiunile sale. Vrea să-și reseteze relația cu familia sa și cu cetățenii din Marea Britanie”, a declarat o sursă din interior.

„E greu să-l vedem revenind vreodată să locuiască în Marea Britanie, dar acesta ar putea fi începutul a ceva ce le va permite măcar să fie din nou o familie mai extinsă și funcțională.”

Acest lucru a venit după ce purtătorul de cuvânt al Prințului Harry a declarat că lui Harry i-a plăcut foarte mult să se reîntoarcă în Marea Britanie și să „pună la punct” cauzele nobile și să se revadă cu prietenii săi.

În luna mai, după ce a pierdut procesul de la Înalta Curte cu Ministerul de Interne, Harry însuși a declarat pentru BBC că „ar adora o împăcare” cu Familia Regală, adăugând: „Nu are rost să continuăm să ne luptăm, viața este prețioasă”.

Se pare că regele și-a implorat fiii, care nu își mai vorbesc, „să nu-i facă ultimii ani o nenorocire”, în timpul unei întâlniri la Castelul Windsor în 2023.

Iată că zilele acestea, în timp ce Charles a discutat cu fiul său săptămâna aceasta, Prințul de Wales a refuzat să vină și el la întâlnire, în ciuda faptului că, la un moment dat, se aflau la doar câțiva kilometri distanță.

În ce țară se află acum Prințul Harry

Acum, Harry se află la Kiev în cadrul activității sale pentru Jocurile Invictus și pentru a sprijini zecile de mii de veterani răniți din Ucraina.

Ducele de Sussex a zburat spre Polonia și apoi a luat un tren spre capitala Ucrainei, unde a ajuns vineri dimineață.

Este prima sa vizită la Kiev, oraș lovit de rachete rusești, în urmă cu doar două zile, în aceeași noapte în care numeroase drone din Rusia au încălcat spațiul aerian polonez și au fost doborâte.

„A trebuit să verific cu soția mea și cu guvernul britanic ca să mă asigur că este în regulă”, a recunoscut el astăzi.

„Nu putem opri războiul, dar ceea ce putem face este să facem tot ce putem pentru a ajuta procesul de redresare”, a spus el.

„Putem continua să-i umanizăm pe oamenii implicați în acest război și prin ce trec. Trebuie să păstrăm acest lucru în prim-planul minții oamenilor. Sper că această călătorie va ajuta oamenii să-și dea seama de acest lucru, pentru că este ușor să devii desensibilizat la ceea ce s-a întâmplat.”

În timpul vizitei la Kiev, el se va îndrepta către Muzeul Național de Istorie al Ucrainei, unde se va întâlni cu sute de veterani și va sta de vorbă și cu prim-ministrul ucrainean, Iulia Svîrîdenko.

Ce semnificație are întâlnirea Prințului Harry cu tatăl său

Întâlnirea de împăcare a Prințului Harry cu tatăl său din această săptămână este considerată primul pas către întoarcerea familiei sale în Marea Britanie pentru o vizită anul viitor . Întâlnirea de aseară, la Clarence House, în timpul unui ceai, ar putea deschide calea pentru ca Archie și Lilibet să-și viziteze bunicul pentru prima dată în mai bine de trei ani.

„Regele vrea să fie bunic pentru nepoții săi, așa că acesta este un factor important. A fost atât de încântat când au venit la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta și a putut petrece ceva timp cu ei”, a declarat aceeași sursă regală pentru Daily Mail.

Dar dacă Meghan Markle va dori să vină cu ei rămâne o altă problemă, a declarat sursa. Meghan nu s-a mai întors în Regatul Unit de la moartea Reginei, în septembrie 2022.

Charles i-a văzut ultima dată pe Archie și Lilibet în iunie 2022, când Harry și Meghan s-au întors pentru sărbătorirea Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a . El a întâlnit-o pe Lilibet o singură dată, iar pe Archie de câteva ori.