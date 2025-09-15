B1 Inregistrari!
Kate Middleton și Prințul William au dat vestea cea mare. Regele Charles nu ar fi de acord

Kate Middleton și Prințul William au dat vestea cea mare. Regele Charles nu ar fi de acord

Ana Maria
15 sept. 2025, 20:59
Kate Middleton și Prințul William au dat vestea cea mare. Regele Charles nu ar fi de acord
Sursa foro: Hepta / © i-Images via ZUMA Press)
Cuprins
  1. Cum arată noua casă de la Windsor
  2. De ce nu este Regele Charles pe deplin încântat de decizia celor doi
  3. Ce semnificație are această mutare pentru Familia Regală Britanică
  4. De ce au decis William și Kate să se mute
  5. De ce au ales William și Kate să se mute la Forest Lodge

După o perioadă dificilă marcată de diagnosticul de cancer al Prințesei de Wales, dar și de nevoia de mai mult spațiu pentru copiii lor, Kate Middleton și Prințul William au făcut marele anunț: Până la Crăciun, familia lor va fi instalată în noua reședință de pe domeniul Windsor, Forest Lodge.

Decizia are o dublă semnificație. Pe de o parte, Kate a dorit să lase în urmă amintirile legate de tratamentele medicale și să înceapă o nouă etapă într-un alt loc. Pe de altă parte, copiii au crescut, iar familia are nevoie de mai mult spațiu decât cel oferit de Adelaide Cottage, locuința actuală.

Cum arată noua casă de la Windsor

Forest Lodge dispune de opt dormitoare, dublu față de cele patru din Adelaide Cottage, și se află într-o zonă liniștită, dar totuși apropiată de Londra. Deși este o reședință generoasă, cuplul regal nu va avea personal care să locuiască permanent în casă. Totuși, dădaca copiilor și menajera vor fi găzduite în proprietăți mai mici, aflate în apropiere.

Locuitorii din zonă privesc cu interes mutarea. Cynthia Sullivan, rezidentă de 16 ani în Crabourne, a remarcat că familia regală va fi mai aproape de două pub-uri locale. O altă rezidentă, Nicola Berry, a speculat că William și Kate vor continua să facă cumpărături la binecunoscutul Windsor Farm Shop.

De ce nu este Regele Charles pe deplin încântat de decizia celor doi

Deși vestea mutării a fost primită cu entuziasm de public, Regele Charles și-ar fi exprimat unele rezerve. Motivul nu ține de chestiuni personale, ci de bani. Suveranul este hotărât să reducă cheltuielile Casei Regale pentru a nu provoca nemulțumirea contribuabililor britanici.

Presa britanică notează că, deși William va suporta cheltuielile pentru renovarea Forest Lodge, Charles s-a temut inițial de costurile mari asociate unei alte variante luate în calcul, Fort Belvidere. În final, a acceptat planurile pentru Forest Lodge, considerându-le mai rezonabile.

Ce semnificație are această mutare pentru Familia Regală Britanică

Trecerea la Forest Lodge marchează o nouă etapă pentru familia Prințului și Prințesei de Wales. După pierderea Reginei Elisabeta în 2022 și dificultățile medicale din ultimii ani, această casă este văzută drept locuința definitivă a cuplului.

Prințesa Kate a vorbit public despre noua viață la Windsor:
„Suntem în Windsor în prezent. Am fost în Londra, dar ne-am mutat acolo pentru mai mult spațiu verde. Este destul de aproape de Londra, nu prea departe.”

Forest Lodge nu este doar o casă mai mare, ci un simbol al unui nou început. Potrivit presei britanice, William și Kate intenționează să rămână aici chiar și după ce Prințul de Wales va urca pe tron, pentru a le oferi copiilor o copilărie cât mai normală, departe de agitația Palatului.

De ce au decis William și Kate să se mute

Mutarea la Forest Lodge le va oferi Prințului William și soției sale mai multă intimitate și o atmosferă mai relaxată pentru creșterea celor trei copii. În același timp, le va permite să fie aproape de Londra și să-și continue atribuțiile regale fără probleme.

În ciuda speculațiilor legate de reacția Regelui Charles, Kate și William par hotărâți să transforme Forest Lodge în „acasă” pentru totdeauna, potrivit OK! Magazine.

De ce au ales William și Kate să se mute la Forest Lodge

Forest Lodge este o reședință istorică situată pe domeniul Windsor, parte a imenselor proprietăți regale care includ celebrul Castel Windsor și parcurile din jur. De-a lungul timpului, domeniul a găzduit mai multe generații ale familiei regale britanice, fiind preferat pentru liniștea și intimitatea pe care le oferă, la doar o oră distanță de Londra. Mutarea lui Kate și William la Forest Lodge marchează o tradiție a moștenitorilor coroanei, care aleg Windsor pentru a-și crește copiii într-un mediu mai protejat și mai apropiat de natură, departe de agitația Palatului Kensington.

