Regele Marii Britanii a încercat rolul de DJ într-un studio din Manchester. Cum a ajuns monarhul să mixeze muzică alături de un tânăr artist (VIDEO)

Iulia Petcu
16 mart. 2026, 20:45
sursa foto: X
Cuprins
  1. Cum a ajuns regele să mixeze muzică într-un studio
  2. Ce a spus tânărul DJ despre experiență și cum s-a simțit regele

Regele Marii Britanii a oferit un moment neașteptat în timpul unei vizite oficiale la Aviva Studios din Manchester, unde a încercat să mixeze muzică alături de un tânăr DJ. Episodul a atras atenția participanților, deoarece monarhul a intrat pentru câteva minute în universul muzicii electronice. Experiența a avut loc în cadrul unei zile dedicate întâlnirilor cu tineri implicați în proiecte educaționale și artistice susținute de organizația caritabilă fondată de rege.

Cum a ajuns regele să mixeze muzică într-un studio

Vizita la Aviva Studios din Manchester a inclus un moment inedit în care monarhul, în vârstă de 77 de ani, a încercat pentru scurt timp rolul de DJ. Sub îndrumarea tânărului Christian St. Louis, acesta a învățat să utilizeze fader-ul și să regleze volumul pieselor, relatează The Telegraph.

În ciuda costumului gri și a cravatei purtate în timpul evenimentului, regele s-a adaptat rapid atmosferei din studio. Zâmbind și urmărind cu atenție explicațiile primite, a ajustat comenzile consolei și chiar s-a surprins când a crescut volumul muzicii.

Vizita a făcut parte dintr-un program mai amplu care a inclus întâlniri cu studenți și participanți la proiecte educaționale din Manchester și Warrington. Mulți dintre aceștia beneficiază de programe dezvoltate prin colaborarea dintre organizația caritabilă „The King’s Trust” și Factory Academy.

Programul „Creative Futures” oferă tinerilor pregătire în domeniul producției de evenimente, de la montarea echipamentelor tehnice până la iluminat sau organizarea spectacolelor. În timpul vizitei, monarhul a discutat cu mai mulți participanți și a urmărit activitățile desfășurate în cadrul proiectului.

Ce a spus tânărul DJ despre experiență și cum s-a simțit regele

Christian St. Louis, tânărul de 22 de ani care i-a arătat monarhului cum funcționează echipamentul, a povestit că momentul a fost unul memorabil pentru el. După demonstrație, acesta a spus că regele a fost curios și interesat de fiecare detaliu al consolei.

„A făcut treabă bună”, a declarat St. Louis după demonstrație.

„Era fascinat de toate butoanele. Nu e ceva ușor pentru toată lumea, dar s-a descurcat bine. Nu în fiecare zi mixezi muzică alături de un rege”, a mai adăugat tânărul, scrie Libertatea.

În timpul evenimentului, regele Charles a discutat cu mai mulți tineri implicați în proiecte creative și a urmărit instalarea echipamentelor tehnice folosite pentru spectacole. De asemenea, a ascultat o poezie scrisă de studenta Mariana Jallow despre depășirea obstacolelor personale.

„A fost minunat”, i-a spus regele, impresionat de mesajul transmis în versuri.

