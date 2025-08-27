Laurențiu Reghecampf a făcut dezvăluiri despre cum și-a salvat fosta soție, pe Anamaria Prodan, de arest, în urmă cu câțiva ani, achitându-i o datorie de zeci de mii de dolari. În replică, impresara a negat totul.

Cuprins:

Un divorț presărat de numeroase scandaluri

Cum a scăpat-o Reghe de arest pe Prodanca

Ce replică a dat Anamaria Prodan

Divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și a fost un subiect dintre cele mai mediatizate, fiind alimentat de scandalurile dintre cei doi. Pe de-o parte, impresara și-a acuzat fostul soț de tot felul de lucruri despre el. De partea cealaltă, mai ponderat, a ieșit mai rar în public cu dezvăuiri despre fosta soție. Dar atunci când a făcut-o…

Pe lângă despărțirea propriu-zisă, cei doi au avut de împărțit și o avere destul de consistentă de ordinul milioanelor de euro. Iar acest lucru a alimentat certurile și războaiele dintre ei.

În plus, rănită în orgoliu, pentru că a fost părăsită, Anamaria Prodan a lansat atacuri peste atacuri, în interviuri și podcasturi, împotriva fostului soț. Ea l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf că și-a părăsit familia și și-a abandonat băiatul. Totodată și-a asumat meritul pentru cariera profesională a acestuia spunând că ea l-a ajutat să devină un tehnician de succes.

Laurențiu Reghecampf a povestit despre un moment dificil, în care a fost nevoit să plătească de urgență aproape 100.000 de euro, în contul unei datorii a fostei soții. Dacă nu ar fi făcut-o, Anamaria Prodan ar fi riscat închisoarea, a relatat tehnicianul. Povestea datează din 2015, când impresara a încasat un comision de 100.000 de euro, printr-un PFA, pentru transferul unui jucător de fotbal.

„Am primit de la ANAF că am de plată 84.000 de euro. Și am plătit, pe PFA-ul lui Anamaria. Am trimis banii când eram în Emirate, atunci, și s-a plătit. M-a sunat contabila că dacă nu plătesc banii riscă să fie arestată. Și i-am plătit, am trimis banii în PFA, pentru un articol. Dar era adevărat, ea a luat comisionul de 100.000 de dolari, nu l-a transferat în România, l-a transferat în America”, a explicat antrenorul.

Antrenorul a dat detalii despre această sumă cu care, practic, el a împrumutat PFA-ul fostei soții. El a precizat că Anamaria Prodan lucra ca impresară pe un PFA înregistrat în România și avea obligația să achite taxele și impozitele la , chiar dacă locuia și încasa banii în SUA.

„Să știi că eu nu vreau să îi iau apărarea. Indiferent dacă stătea în America, trebuia să trimită în România. Pentru că ea lucra ca impresară pe PFA. Iar ea avea obligația să facă lucru ăsta. L-a trimis în America din lejeritate pentru că era mai simplu să trimiți din Arabia Saudită în America decât în România. Intrau mult mai repede, în timp a omis, tu ai prins legăturile, iar apoi cei de la ANAF s-au prins. Iar la vremea respectivă amenda pe care o plătea la ANAF, articolul a costat aproape cât a făcut ea”, a mai spus Reghecampf într-un podcast.

Acuzațiile nu i-au picat bine fostei soții, care a ținut să-i dea replica. Anamaria Prodan susține că nu este nimic adevărat din ceea ce a povestit Laurențiu Reghecampf.

„Doamne ferește! Acum înțelegeți și voi lângă cine am trăit? Pe cine am ținut lângă mine și am ajutat? Acum înțelege toată România de ce toți din fotbal îl numesc limbă de aur și sifon? Acum înțelegeți ce am trăit eu cu acest monstru în toti acești ani? Acum înțelege toată țara cine este Reghecampf? Înțelegeți ce am ascuns eu atâția ani?

Un băiat plin de frustrări, slab pregătit din toate punctele de vedere, trădător față de familie și prieteni, minciuni, alcool și altele grave despre care noi familia nu vrem să ne mai aducem aminte. De asta copiii mei îl evită. Le e rușine cu el, dar nu avem ce face. Este tatăl copilului meu care astăzi vede așa ceva, o altă trădare. Acum și mai gravă”, a replicat Anamaria Prodan pentru iAMSport.