Pentru credincioși, următoarea perioadă este marcată de Postul Crăciunului. O provocare este și găsirea de noi preparate care să respecte restricțiile alimentare. În acest context, Cătălin Scărlătescu propune o rețetă de paste delicioasă, sănătoasă și nu foarte complicat de făcut, pentru toți cei care țin sau urmează să țină câteva zile din Postul Crăciunului.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta propusă de Cătălin Scărlătescu pentru Postul Crăciunului

Rețeta de paste de post propusă de este pe cât de delicioasă și sănătoasă, pe atât de simplă. Ca în fiecare an, credincioșii trebuie să fie atenți nu doar să respecte restricții alimentare impuse de post, dar și să nu își compromită sănătatea făcând excese de produse din comerț, nu tocmai sănătoase.

Rețeta de paste de post este gata în doar câteva minute și, mai mult decât atât, nu necesită decât câteva .

Ingrediente:

1 kilogram de paste scurte;

Busuioc proaspăt;

Rucola;

Ulei de măsline;

Muguri de pin.

Opțional: sare și piper.

Cum se prepară rețeta

Se pun pastele la fiert, timp în care busuiocul și rucola se toacă cu ajutorul unui blender. Se adaugă uleiul de măsline și se mai amestecă până ingredientele se transformă într-un sos omogen. O parte din mugurii de pin se prăjesc și se adaugă în sos. Cealaltă parte se va pune abia după ce sosul a fost turnat pespe paste, având rolul de a oferi o textură interesantă preparatului.

Rezultatul este un preparat pe care, însuși chef Cătălin Scărlătescu îl descrie ca fiind echilibrat, fresh și plin de aromă. Fiecare ingredient este ales atent proprietățile și gustul său. Busuiocul oferă prospețile, rucola adaugă o ușoară amăreală, iar mugurii de pin oferă consistență și gust delicat de nucă.

Rețeta nu este doar extrem de gustoasă și potrivită pentru perioda Postului, dar este și extrem de sănătoasă.