B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie

Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie

B1.ro
17 nov. 2025, 18:21
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Sursa Foto: Facebook/ Chef Catalin Scarlatescu
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta propusă de Cătălin Scărlătescu pentru Postul Crăciunului
  2. Cum se prepară rețeta

Pentru credincioși, următoarea perioadă este marcată de Postul Crăciunului. O provocare este și găsirea de noi preparate care să respecte restricțiile alimentare. În acest context, Cătălin Scărlătescu propune o rețetă de paste delicioasă, sănătoasă și nu foarte complicat de făcut, pentru toți cei care țin sau urmează să țină câteva zile din Postul Crăciunului.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta propusă de Cătălin Scărlătescu pentru Postul Crăciunului

Rețeta de paste de post propusă de Cătălin Scărlătescu este pe cât de delicioasă și sănătoasă, pe atât de simplă. Ca în fiecare an, credincioșii trebuie să fie atenți nu doar să respecte restricții alimentare impuse de post, dar și să nu își compromită sănătatea făcând excese de produse din comerț, nu tocmai sănătoase.

Rețeta de paste de post este gata în doar câteva minute și, mai mult decât atât, nu necesită decât câteva ingrediente.

Ingrediente:

  • 1 kilogram de paste scurte;
  • Busuioc proaspăt;
  • Rucola;
  • Ulei de măsline;
  • Muguri de pin.
  • Opțional: sare și piper.

Cum se prepară rețeta

Se pun pastele la fiert, timp în care busuiocul și rucola se toacă cu ajutorul unui blender. Se adaugă uleiul de măsline și se mai amestecă până ingredientele se transformă într-un sos omogen. O parte din mugurii de pin se prăjesc și se adaugă în sos. Cealaltă parte se va pune abia după ce sosul a fost turnat pespe paste, având rolul de a oferi o textură interesantă preparatului.

Rezultatul este un preparat pe care, însuși chef Cătălin Scărlătescu îl descrie ca fiind echilibrat, fresh și plin de aromă. Fiecare ingredient este ales atent proprietățile și gustul său. Busuiocul oferă prospețile, rucola adaugă o ușoară amăreală, iar mugurii de pin oferă consistență și gust delicat de nucă.

Rețeta nu este doar extrem de gustoasă și potrivită pentru perioda Postului, dar este și extrem de sănătoasă.

Tags:
Citește și...
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Monden
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Monden
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Monden
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Monden
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Monden
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Monden
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Monden
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Monden
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Monden
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Ultima oră
20:45 - Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
20:29 - O rețea uriașă de hoți de buzunare a fost destructurată în Italia. Metodele prin care liderii îi determinau pe ceilalți membrii să fure
20:21 - Prima plată a burselor școlare se va efectua pe 20 noiembrie. Ce reguli trebuie respectate pentru a le primi integral
20:20 - Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
20:12 - MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Catalin Drula
19:41 - Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius
19:38 - Controalele fiscale vizează fermierii cu subvenții mari. Cum funcționează verificările ANAF
19:29 - Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)
19:28 - Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
19:01 - Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri