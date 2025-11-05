B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rică Răducanu, amintiri neștiute despre Emeric Ienei: „Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi”

Rică Răducanu, amintiri neștiute despre Emeric Ienei: „Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi”

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 16:09
Rică Răducanu, amintiri neștiute despre Emeric Ienei: „Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi”
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce amintiri are Rică Răducanu despre Emeric Ienei
  2. Cum își amintește Rică Răducanu relația dintre Emeric Ienei și Vasilica Tastaman

Rică Răducanu a vorbit cu emoție după moartea marelui antrenor Emeric Ienei, care s-a stins din viață la 88 de ani. Fostul portar al Rapidului îl descrie ca pe un om rafinat, elegant și exigent. De asemenea, el își amintește că antrenorul impunea respect prin performanțe și prin comportamentul său demn.

Ce amintiri are Rică Răducanu despre Emeric Ienei

După decesul antrenorului Emeric Ienei, Rică Răducanu a vorbit cu emoție despre omul pe care l-a admirat întotdeauna. Fostul portar al Rapidului l-a descris ca pe un domn rafinat, mereu elegant și îmbrăcat la patru ace, un model de decență.

„Dumnezeu să îl ierte, săracul! Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi. Nu ieșea cu noi la petrecere, nu era de-ai noștri, tată, cu gagici și cu paharul! Ca antrenor, era însă foarte exigent, a luat și Cupa Campionilor. Nu le mergea cu el, toți fotbaliștii ziceau: „Mamă, să vezi ce ne face!”. Era exigent, dar avea și rezultate!”, a spus acesta pentru click.ro.

Cum își amintește Rică Răducanu relația dintre Emeric Ienei și Vasilica Tastaman

Emeric Ienei a fost căsătorit cu celebra actriță Vasilica Tastaman, o prezență fascinantă în anii ’70. Rică Răducanu a povestit că antrenorul o vizita des la Teatrul „Constantin Tănase” și o aștepta după spectacole.

„Emeric a fost însurat și cu actrița Vasilica Tastaman, venea să o vadă la Teatrul „Constantin Tănase”, apoi, după spectacolul de revistă, o scotea la masă și la cafeluță la Capșa sau pe la Athenee Palace.

Ea era elegantă, mirosea a parfum, era divă! Mă și ofticam, cum or putea să meargă mereu la localuri de lux, că noi n-aveam bani. Mai mergeam pe la restaurantul Berlin, unde berea era ieftină. Elegant a fost mereu, dar și tare frumușel, erau topite femeile după Emeric!”, a mai transmis acesta, pentru sursa menționată.

Tags:
Citește și...
Drama neștiută a lui Emily Burghelea: „Am apelat la hipnoză”. Cu ce frica se confruntă vedetă de la accidentul din 2024
Monden
Drama neștiută a lui Emily Burghelea: „Am apelat la hipnoză”. Cu ce frica se confruntă vedetă de la accidentul din 2024
Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de românca Maria Lucia Hohan. Cât costă piesa de vestimentație
Monden
Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de românca Maria Lucia Hohan. Cât costă piesa de vestimentație
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Monden
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Monden
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Monden
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Monden
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
Monden
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Monden
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Monden
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Monden
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Ultima oră
17:30 - O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută
17:27 - Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
17:27 - Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
16:47 - CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
16:44 - De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
16:40 - Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
16:38 - RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină
16:38 - Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
16:16 - Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
16:12 - O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă