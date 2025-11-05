Rică Răducanu a vorbit cu emoție după moartea marelui antrenor Emeric Ienei, care . Fostul portar al Rapidului îl descrie ca pe un om rafinat, elegant și exigent. De asemenea, el își amintește că antrenorul impunea respect prin performanțe și prin comportamentul său demn.

Ce amintiri are Rică Răducanu despre Emeric Ienei

După decesul antrenorului Emeric Ienei, Rică Răducanu a vorbit cu emoție despre omul pe care l-a admirat întotdeauna. Fostul portar al Rapidului l-a descris ca pe un domn rafinat, mereu elegant și îmbrăcat la patru ace, un model de decență.

„Dumnezeu să îl ierte, săracul! Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi. Nu ieșea cu noi la petrecere, nu era de-ai noștri, tată, cu gagici și cu paharul! Ca antrenor, era însă foarte exigent, a luat și Cupa Campionilor. Nu le mergea cu el, toți fotbaliștii ziceau: „Mamă, să vezi ce ne face!”. Era exigent, dar avea și rezultate!”, a spus acesta pentru click.ro.

Cum își amintește Rică Răducanu relația dintre Emeric Ienei și Vasilica Tastaman

Emeric Ienei a fost căsătorit cu celebra actriță Vasilica Tastaman, o prezență fascinantă în anii ’70. Rică Răducanu a povestit că antrenorul o vizita des la Teatrul „Constantin Tănase” și o aștepta după spectacole.

„Emeric a fost însurat și cu actrița Vasilica Tastaman, venea să o vadă la , apoi, după spectacolul de revistă, o scotea la masă și la cafeluță la Capșa sau pe la Athenee Palace.

Ea era elegantă, mirosea a parfum, era divă! Mă și ofticam, cum or putea să meargă mereu la localuri de lux, că noi n-aveam bani. Mai mergeam pe la restaurantul Berlin, unde berea era ieftină. Elegant a fost mereu, dar și tare frumușel, erau topite femeile după Emeric!”, a mai transmis acesta, pentru sursa menționată.