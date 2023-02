Rihanna este însărcinată cu al doilea copil. Cântăreața și-a etalat burtica de gravidă în timpul spectacolului de la pauza Super Bowl (VIDEO)

Rihanna a interpretat unele dintre cele mai mari hit-uri ale sale în pauza show-ului Super Bowl de duminică seara.

În cele 13 minute cântăreața și-a uimit fanii cu performanța ei, în timp ce plutea pe o platformă alături de dansatori într-o ținută roșie uimitoare. Mai mult decât atât, vedeta și-a etalat burtica de gravidă în toată splendoarea.

Rihanna este însărcinată cu al doilea copil

Cu toate că nu a mai lansat un album din anul 2016, cântăreața a reamintit lumii de ce rămâne o regină muzicală în momentul în care a revenit pe scenă în timpul spectacolului de duminică de la pauza Super Bowl.

SHE’S BAAAACK 👑 — NFL (@NFL)

În vârstă de 34 de ani, Rihanna și-a mângâiat burtica în timpul interpretării piesei „Bitch Better Have My Money”.

Internetul a răspuns în numele ei, cuvântul „însărcinată” fiind în trend pe Twitter în câteva minute.

ok so everyone just googled “rihanna pregnant” right — David Mack (@davidmackau)

Acum, un reprezentant al cântăreței a confirmat că artista este însărcinată cu bebelușul numărul doi, potrivit .

Yes. Yes. Yes. 💃 — NFL (@NFL)

Câștigătoarea premiului Grammy și iubitul ei, rapperul A$AP Rocky, au devenit deja părinți în mai 2022. Aceasta a dezvăluit pentru prima dată în ianuarie 2022 că așteaptă primul ei copil.