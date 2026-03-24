Studenții îndemnați să se îndrăgostească în primăvară

O își îndeamnă studenții să profite de vacanța de primăvară ca să se bucure de flori și să se îndrăgostească. Îndemnul pare neobişnuit într-o societate obsedată de competiție și de obținerea unor rezultate cât mai bune. În realitatate, recomandarea este parte a unei campanii prin care autoritățile caută să stimuleze căsătoria și consumul intern, transmite Reuters.

Colegiul Profesional de Aviaţie din Sud-Vestul Sichuanului a anunțat că tema vacanței de primăvară, programată pentru 1-6 aprilie, este „Vedeţi florile şi bucuraţi-vă de romantism”. Îndemnul a fost postat pe platforma Wechat. Notificarea îndeamnă profesorii şi studenţii să lase jos cărţile și să e bucure de revenirea sezonului cald.

Îndemnul vine la două săptămâni după ce China a anunțat că introduce vacanţe de primăvară şi de toamnă pentru şcoli. Acestea vor fi în plus, pe lângă cele două vacanțe tradiționale, de vară şi iarnă. Autorităţile au declarat că vor încuraja, de asemenea, concediul plătit eşalonat pentru a permite lucrătorilor să călătorească în afara sezoanelor de vârf.

Vacanțele, prilej pentru călătorii pentru studenții chinezi

Oficialii provinciilor Sichuan şi Jiangsu, împreună cu oraşe precum Suzhou şi Nanjing, au dezvăluit planuri pentru vacanţele de primăvară. Acestea vor fi programate să aibă loc în aprilie sau la începutul lunii mai, Astfel, studenții sunt îndemnați să călătorească și să-și petreacă timpul în zone de agrement.

Aceasta face parte dintr-o politică de stimulare a consumul intern prin încurajarea călătoriilor şi a activităţilor de agrement. China are o populație de= 1,4 miliarde de locuitori. Totodată, autorităţile speră că, acordând mai mult timp liber tinerilor, pregătesc terenul pentru creșterea demografică. Se dorește ca încurajarea relațiilor romantice va duce la un număr mai mare de copii.

Potrivit datelor statistice, populația Chinei a scăzut, în 2025, pentru al patrulea an consecutiv. Rata natalităţii a atins un minim record, iar experţii avertizează asupra pericolului continuării acestui declin demografic.

Beijingul încurajează orașele prietenoase cu copiii

Pe lângă îndemnul pentru studenții chinezi, de a se îndrăgosti, Beijingul a emis o îndrumare pentru promovarea „orașelor prietenoase cu copiii”. Printr-un comunicat al Comisiei Naţionale pentru Dezvoltare şi Reformă (CNDR), se solicită eforturi coordonate pentru îmbunătăţirea serviciilor publice de educație, sănătate, până la călătorii, sport și recreere.

„Societatea trebuie să aibă suficient timp şi bani pentru a creşte copii”, a declarat James Liang, un expert demografic și cofondatorul celei mai mari companii de turism online din China, .

Acesta a solicitat guvernanților să adopte mai multe asemenea inițiative.

„Sunt necesare eforturi mai mari pentru a educa tinerii cu privire la beneficiile sociale şi personale ale creşterii unor familii mai numeroase. Guvernul ar putea stabili un cadru de sprijin mai amplu prin realocarea resurselor şi creşterea asistenţei financiare”, a adăugat Liang.