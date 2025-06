Roxana Ciuhulescu a dezvăluit adevăratul motiv al divorțului de Mihai Ivănescu: „Am stat 9 ani pentru că o aveam pe fiica mea”

Roxana Ciuhulescu a dezvăluit adevăratul motiv al divorțului de Mihai Ivănescu. Ei au împreună o fată, pe Ana Maria, și au avut un mariaj de 10 ani, care s-a terminat în 2017. Între timp, ambii ți-au refăcut viețile cu alți parteneri.

Roxana Ciuhulescu, despre divorțul de Mihai Ivănescu

Fosta concurentă de la Survivor a dezvăluit că mariajul ei cu Mihai Ivănescu a fost mai degrabă unul de compromis, ea stând lângă el zece ani pentru ca fiica lor, Ana, să aibă un tată.

„Să știi că singurul meu plan a fost acela de a-mi lua copilul și de a începe o viață nouă, de a recăpăta încrederea în mine, pentru că nu mai știam cine sunt. Eram, țin minte… într-o căsnicie de compromis, pot să-i zic, pentru că a mers bine doar un an între noi, am stat alți 9 ani pentru că o aveam pe ea. Nu pot să zic că m-am sacrificat, că aș minți să zic că am simțit că m-am sacrificat, nu, dar mi s-a părut că e de datoria mea s-o cresc împreună cu tatăl ei. M-am gândit, mi-am dorit, am sperat că se va implica, că va fi implicat, dar n-a fost, atunci când ea deja era măricică, crescuse și deja vedea și auzea singură toate lucrurile alea care se întâmplau în casă și singură mi-a zis: Mama, dar de ce lași așa să se întâmple? Dar de ce? Dar nu e normal, dar nu…’, a povestit Roxana Ciuhulescu, în „MOM, by Nicoleta Luciu”, potrivit

Ciuhulescu: M-am sfătuit cu fiica mea ca și cu un om mare

Roxana Ciuhulescu a mai spus că a discutat în prealabil cu fiica lor, Ana, despre implicațiile despărțirii: „Când a început… că na, avea și ea discernământ, mi-am dat seama că e timpul să pun punct. Am discutat cu ea, m-am sfătuit cu ea ca și cu un om mare, deși n-am tratat-o ca pe un adult în miniatură, i-am zis: ”Uite, mama, noi nu mai suntem fericiți împreună. Se întâmplă ca poveștile să ajungă la final”, adică nu l-am pus pe tatăl ei într-o lumină proastă, niciodată n-am făcut treaba asta, pentru că în primul rând am un respect pentru el, că nu am mers… n-a mers, nu pot să-l învinuiesc pe el 100%, amândoi avem partea noastră de vină”.

Ana a ajuns în grija Roxanei Ciuhulescu și beneficiază de o pensie alimentară lunară de 4.000 de lei.

După divorț, Roxana Ciuhulescu s-a recăsătorit cu Silviu Bulugioiu, cu care are un băiat, iar Mihai Ivănescu s-a însurat în 2018 cu o femeie de origine japoneză, chiar în ziua în care era aniversarea fostei sale soții.