Roxana Nemeș, despre despărțirea de Călin Hagima: „Nu a fost ușor”. Cei doi vor deveni în curând părinți de gemeni

Se apropie rapid ziua în care Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, vor deveni părinți. Deși astăzi, relația lor este una definită de armonie, lucrurile nu au stat mereu așa. Înainte de a se căsători, cei doi au stat despărțiți vreme de an și jumătate.

În cele din urmă, iubirea lor a fost mai presus decât orice, iar cei doi s-au regăsit. Din momentul împăcării, relația lor a mers pe un trend ascendent: s-au căsătorit, iar acum, cuplul este pe punctul de a devenit părinți de .

Roxana Nemeș este de părerea că separarea lor i-a ajutat enorm să-și dea seama ce simt unul pentru celălalt, ce așteptări și dorințe au de la relația lor. Deși perioadă în care au stat despărțiți a fost destul de lungă și deloc ușoară, vedeta povestește că, în momentul revederii, s-a simțit de parcă ei nu ar fi fost niciodată departe unul de altul.

„M-am gândit în fiecare zi la el, în anul respectiv. Nu a fost ușor. Am încercat să ne vedem de viață separat. Doar că ce e menit să fie, e! Iar când ne-am văzut din nou după atât de mult timp, a fost ca și când nu ne-am fi despărțit niciodată. Dragostea noastră era tot acolo. Și a fost mereu. Doar că până am știut clar ce vrem și până să ne dăm seama că, gata, suntem unul pentru celălalt, a trebuit să trecem prin mai multe etape.

Și sincer, nu regret nici un moment, chiar dacă uneori a fost greu. Pentru că am învățat din ele. Și am știut ce să nu mai facem. Am știut clar ce vrem și ce nu mai vrem. Și asta cred că a ajutat foarte mult. Eu mereu zic, că nimic nu e întâmplător. Totul se întâmplă cu un scop. Doar trebuie să ai încredere. Ce e al tău, va fi al tău”, a spus Roxana Nemeș pentru .

„Nu am simțit niciodată diferența de vârstă”

În ciuda diferenței de 11 ani dintre ei, Roxana Nemeș și soțul ei par că se înțeleg și se completează perfect. Vedeta susține că a găsit în Călin Hagima bărbatul matur de care avea nevoie, bărbatul de la care să aibă ce învăța și pe care să se poată baza la orice oră.

„Eu am crescut cu două surori mai mari decât mine. De mică, am fost obișnuită cu oameni mai maturi pe lângă mine. Eu și prietenele le am mai mari decât mine. Cred că și asta m-a făcut să îmi doresc un bărbat mai matur. Un bărbat de la care am ce învăța. Un bărbat pe care mă pot baza în viață, oricând. Un bărbat care știe ce vrea. Un bărbat deștept. Un bărbat pe care nu doar să-l iubesc, ci și să-l admir pentru ceea ce e și cum gândește, cum face lucrurile. Și asta am găsit în Călin.

Noi, pe lângă faptul că ne iubim foarte mult, ne și completăm extraordinar de bine. Și avem aceleași valori de viață. Aceleași principii. Avem totul în comun. Pentru noi mereu contează opinia și dorința celuilalt și ne mulăm foarte bine unul după celălalt. Deci nu, nu cred că am simțit niciodată diferența de vârstă. Din contră”, a adăugat Roxana Nemeș.

„Ne mai contrazicem pentru că suntem amândoi pietre tari”

Cât despre neînțelegerile din cuplu, Roxana Nemeș consideră că unele sunt normale, ba chiar benefice, atâta timp cât nu altenrează respectrul și dragostea pe care și-o poartă partenerii.

Cei doi au învățat să lase deoparte orgoliu și indiferent de contrazicerile pe care le au, să continue să se sprijine și să-și fie alături.

„Am spus și spun și acum asta. Consider că anumite ‘certuri’ în sunt normale și constructive totodată. Dar nu au nicio legătură cu valorile noastre. Cu respectul și dragostea noastră. Ne mai contrazicem, pentru că suntem amândoi Berbeci (ca zodie mă refer). Adică pietre tari. Și a fost puțin mai greu la început să ajungem la un consens și să lăsăm unul de la celălalt. Dar asta a fost până în momentul în care am zis gata, de acum înainte mergem împreună în viață. Și atunci, a venit totul natural. Și când las eu, lasă și el de la el. Sau invers. Ceea ce e absolut normal. Să știi că și în casă facem echipă bună. Fiecare își știe rolul și ce are de făcut”