Roxana Nemeș se confruntă cu dureri crunte ! Ce diagnostic i s-a pus vedetei

a povestit recent că se confrunta cu o de mai mulți ani, dar abia recent a reușit să afle care era adevărata cauză, relatează . De-a lungul acestui timp, cântăreața a efectuat mai multe analize, sperând că va descoperi în sfârșit ce se întâmplă cu sănătatea ei. În ciuda investigațiilor făcute, nu a primit un diagnostic clar până de curând, iar acest lucru a fost o sursă de neliniște pentru ea. Acum, după ce a aflat exact ce o afecta, se simte mai ușurată, dar și conștientă de importanța îngrijirii sănătății și de necesitatea unui tratament adecvat.

Roxana Nemeș a mărturisit că avea frecvent dureri de burtă, pentru care nu reușea să găsească o explicație. Cântăreața a consultat mai mulți specialiști și a urmat recomandările acestora, efectuând diverse analize. Deoarece rezultatele nu indicau nimic grav, a ales să facă și teste pentru alergii și intoleranțe.

Roxana Nemeș a descoperit intoleranța la lactoză

După o perioadă lungă în care se confrunta cu probleme de sănătate neclare, Roxana Nemeș a descoperit, în urma unei analize detaliate, că suferă de intoleranță genetică la lactoză. Aceasta a explicat multe dintre simptomele pe care le experimenta, în special durerile de burtă frecvente. În alimentația ei zilnică, brânzeturile erau o componentă importantă, dar după diagnostic, a decis să renunțe la ele și să le înlocuiască cu variante fără lactoză, pentru a-și gestiona mai bine starea de sănătate. Schimbarea a adus o îmbunătățire semnificativă, iar Roxana se simte acum mult mai bine.

După o perioadă în care s-a simțit bine, durerile de burtă au început să reapară, dar nu la fel de frecvent ca la început. Deși inițial simptomele erau intense și persistente, acum acestea erau mai rare și mai ușor de gestionat, ceea ce i-a dat un oarecare confort. Totuși, Roxana a continuat să fie atentă la alimentație și la semnele corpului, având în vedere istoricul ei de sănătate.

„M-am bucurat că nu mi-a ieșit nicăieri nimic, dar totuși am din moment ce am acele dureri. Și am zis să îmi fac testele astea de intoleranță, de alergii, chit că eu nu credeam niciodată în astea (…) Am zis că nu există alergii, că e în capul nostru. Și mi-am făcut și toți doctorii mi-au zis că nu are nicio legătură și mi-a ieșit intoleranță la lactoză genetică, adică asta înseamnă că o am dintotdeauna, doar că la un moment dat, încep simptomele pentru că poate exagerez. Eu oricum exageram pentru că la mine erau brânzeturi, unt zilnic și atunci am zis că hai să renunț. Foarte greu”, a povestit Roxana Nemeș, într-un videoclip, postat pe TikTok.

A aflat că are și câteva alergii

Întrucât nu se simțea complet bine, Roxana Nemeș a decis să facă un alt test. Rezultatele au arătat că este alergică la 14 alimente dintr-o listă de 280, inclusiv câteva pe care le consuma zilnic, cum ar fi bananele și ananasul, dar și la făina de guar, care se regăsește în majoritatea produselor fără gluten. Cântăreața a povestit că renunțase deja la alimentele care conțin gluten, sperând că astfel va observa o îmbunătățire a stării sale de sănătate.