Ruby nu se mai ascunde! Ce a declarat vedeta, după ce s-a zvonit că este însărcinată: „E ceva ce mi-am dorit!”

din România, a spus adevărul, după ce s-a zvonit că este însărcinată. Totul a pornit după ce cântăreața a purtat o rochie largă, în cadrul unor filmări, asemănătoare cu cele pe care poartă femeile însărcinate. Internauții nu au așteptat prea mult și au asaltat secțiunea de comentarii.

De-a lungul timpului, cântăreața s-a făcut remarcată prin intermediul melodiilor din repertoriul său, dar și prin aparițiile sexy pe care le-a avut până acum.

Este sau nu însărcinată Ruby? Ce a declarat vedeta

Într-un interviu recent, Ruby a infirmat categoric zvonurile. Vedeta nu este însărcinată, ci a pus câteva kilograme pe care și le-a dorit de mult, pentru că era mult prea slabă. Despre rochia pe care a a purtat-o la filmări, Ruby a spus că o poartă destul de rar.

„Nu sunt însărcinată, aș fi postat imediat poze cu burtica. Rochia pe care am avut-o la filmările de la Pro Tv era cea pe care mi-o făcusem pentru nunta lui Smiley și am zis s-o mai port o dată. A fost printre puținele evenimente în care am purtat ceva larg.

M-am și îngrășat puțin. E ceva ce mi-am dorit, eram schiloadă, subnutrită. Eram schelete. Am puțină burtică atunci când mănânc înainte de evenimente. Din 2020, am început să slăbesc foarte tare.

Anul acesta m-am ambiționat și mi-am zis gata, s-a terminat cu schilodenia. Ce-i drept, am mâncat mai multe dulciuri intenționat, pentru că știam că o să se vadă”, a mărturisit cântăreața, conform

Când se va căsători Ruby și ce părere are despre acest eveniment

Ruby , însă a mărturisit că nu vrea să facă acest lucru momentan.

„De fiecare dată când apar la un eveniment mă întrebați când mă mărit. Răspunsul este aici, pe rochia mea. Nu mă mărit. Nu plănuiesc, cel puțin nu în viitorul apropiat și este o rochie statement, pe care chiar eu m-am gândit să mi-o fac”, a spus Ruby.