S-a aflat cine stă în spatele lui Fuego! Cum a scăpat de sărăcie și a ajuns la câștiguri impresionante: „Ei îi datorez totul”

Ziua de 17 decembrie este una specială pentru Paul Surugiu. Artistul a venit cu un mesaj palpitant adresat cele mai importante persoane din viața lui. Mama lui Fuego este sărbătorita zilei.

Paul Surugiu a dat cărțile pe față. Cine l-a susținut la începutul carierei

Fuego este unul dintre cei mai apreciați și faimoși interpreți din lumea showbizului românesc. Cântărețul concertează mult și este așteptat în diferite orașe și țări. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Emy Alupei a revenit acasă. Concurenta de la „The Challenge” a câștigat o avere în SUA

Cu toate că a avut o copilărie grea, pe care petrecut-o în sărăcie, artistul nu are de reproșat. Vedeta spune că a avut și momente frumoase, iar dificultățile întâmpinate pe parcursul vieții l-au făcut mai puternic și au contribuit la formarea caracterului acestuia.

„Azi este ziua mamei mele! Ce mare bucurie să o știu aproape de mine, sănătoasă, cu umorul la purtător și cu sensibilitatea ei!

Nu-i sunt aproape fizic, dar sufletul meu e mereu în ochii ei, în glasul ei, în fiecare cuvânt, gând și gest! Mama și-a pus viața în slujba mea și eu sunt cea mai puternică realizare și satisfacție a ei! A sacrificat mult, a muncit pe brânci, m-a ambiționat și m-a educat de așa manieră încât să nu sufăr prea tare în viață! Mama este un om plin de umor, cu spirit critic și multă omenie! Ei îi datorez totul și parcă am impresia că nu i-am mulțumit niciodată suficient pentru câte a făcut! Ii doresc tot binele posibil și să-mi fie aproape multă vreme, să mă pot bucura de ea! Va citi cu siguranță toate mesajele de la voi și va fi tare fericită! Îți mulțumesc, scumpă mamă, că ești și că sunt! Te iubesc! La mulți ani!”, a scris Fuego pe rețelele de socializare.

Fuego a luat-o de la zero

Vedeta a dezvăluit , recent, un secret. Fuego a mărturisit că niciodată nu a împodobit bradul. Familia artistului a avut venituri modeste și nu puteau să-i ofere aceasta posibilitate.

Paul Surugiu nu ascunde faptul că i-a fost destul de greu în copilărie. Cântărețul nu avea locuință proprie. Mama artistul reușea cu greu să facă fața cheltuielilor.

„Nu pot să uit momentele astea. Eu am luat-o de la zero, eu nu am ajuns peste noapte artist”, a remarcat Fuego.

Cu toate că a suferit enorm, interpretul a știut să muncească și să se ridice. Acesta recunoaște că e în relații foarte bune cu mama sa și o susține financiar.

„Mama e totul pentru mine, că datorită ei sunt ceea ce sunt. Sfaturile ei au fost întotdeauna binevenite pentru mine. Tot timpul mama mi-a spus să nu mă schimb și să nu am fițe de vedetă și lucrul ăsta se vede pe mine, eu sunt la fel de când eram copil”, a mărturisit Paul Surugiu.

Fuego a trecut prin clipe teribile

Paul Surugiu nu are amintiri calde despre perioada sărbătorilor de iarnă. Artistul nu putea să-și permită luxul de a sărbători Crăciunul și nu a fost obișnuit să primească daruri de la Moș Crăciun.

„Crăciunul ne salvează sufletul, an de an și ne aduce pe linia de plutire. Apoi mai cred că de Crăciun este important să fim sinceri cu noi. Să stăm alături de cei pe care-i iubim, dacă asta simțim. Să mergem în vacanță, dacă se poate și asta simțim. Să mâncăm, dacă ne vine, să dormim, să muncim, să ne uităm la filme de sezon, să avem colinde pe fundal sau pur și simplu să stăm lenevind, cu gândul la bucurii.