Senzații tari pentru Paul Surugiu. Fuego nu a făcut niciodată așa ceva: „Mama mi-a spus să nu am fițe de vedetă”

Fuego este unul dintre cei mai apreciați interpreți din showbizul românesc. Artistul concertează mult. Acesta câștigă sume uriașe de bani, însă, nu a putut să-și permită un lucru de foarte mult timp.

Fuego a suferit enorm

Vedeta a dezvăluit un secret. Fuego a mărturisit că niciodată nu a împodobit bradul. Familia artistului a avut venituri modeste și nu puteau să-i ofere aceasta posibilitate. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citește și Turneul trupei „Spice Girls”, sub semnul întrebării. Victoria Beckham se împotrivește

Paul Surugiu nu ascunde faptul că i-a fost destul de greu în copilărie. Cântărețul nu avea locuință proprie. Mama artistul reușea cu greu să facă fața cheltuielilor.

„Nu pot să uit momentele astea. Eu am luat-o de la zero, eu nu am ajuns peste noapte artist”, a remarcat Fuego.

Citește și Bobiță din serialul „Las fierbinți” s-a apucat de dans. Toma Cuzin s-a oferit să-l ajute

Cu toate că a suferit enorm, interpretul a știut să muncească și să se ridice. Acesta recunoaște că e în relații foarte bune cu mama sa și o susține financiar.

„Mama e totul pentru mine, că datorită ei sunt ceea ce sunt. Sfaturile ei au fost întotdeauna binevenite pentru mine. Tot timpul mama mi-a spus să nu mă schimb și să nu am fițe de vedetă și lucrul ăsta se vede pe mine, eu sunt la fel de când eram copil”, a mărturisit Paul Surugiu.

Cătălin Măruță, șocat de anunțul artistului

Cătălin Măruță a fost șocat să afle că Fuego nu a împodobit nici măcar un pom de Crăciun. Prezentatorul a decis să-i ofere aceasta plăcere.

Citește și Cătălin Scărlătescu, surprins în ipostaze tandre alături de iubita lui. Cei doi au plecat în vacanță (foto)

“Poate nu o să vă vină să credeți, dat este adevărat 100%. Paul Surugiu, Fuego, nu a împodobit vreodată bradul, până la această filmare! Este pentru prima oară când Fuego împodobește un brad de Crăciun! Lucru ăsta și eu l-am aflat pentru prima dată, nu știam”, a exclamat Cătălin Măruță.

„Nu există o rețetă ideală”

Paul Surugiu nu are amintiri calde despre perioada sărbătorilor de iarnă. Artistul nu putea să-și permită luxul de a sărbători Crăciunul și nu a fost obișnuit să primească daruri de la Moș Crăciun.

Citește și Adela Popescu a fost la un pas de nuntă. Cine a putut să o fure de la Radu Vâlcan

„Crăciunul ne salvează sufletul, an de an și ne aduce pe linia de plutire. Apoi mai cred că de Crăciun este important să fim sinceri cu noi. Să stăm alături de cei pe care-i iubim, dacă asta simțim. Să mergem în vacanță, dacă se poate și asta simțim. Să mâncăm, dacă ne vine, să dormim, să muncim, să ne uităm la filme de sezon, să avem colinde pe fundal sau pur și simplu să stăm lenevind, cu gândul la bucurii. Nu există o rețetă ideală, iar pandemia m-a învățat că nu prea mai este bine să ne încadrăm viața în convingeri, pentru că la un moment dat ni se va dărâma această construcție din temelii și vom suferi mult mai mult. Eu muncesc de Crăciun, anul acesta. Cânt oamenilor și nu poate fi o bucurie mai mare pentru mine acum, în prezent, decât aceea de a împărți muzica și emoțiile cu oamenii care mă iubesc și mă apreciază sincer. Crăciunul nu are o regulă scrisă, dar e important să-l lăsăm să ne farmece”, a împărtășit Fuego pe Facebook.

Citește și Tragedia Marinelei Chelaru a zguduit toată țara! Actrița a ajuns în pragul disperării