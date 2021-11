S-a aflat numele finaliștilor! Aventura Asia Express continuă în Israel

Au mai rămas câteva episoade și telespectatorii vor afla numele câștigătorilor. Marea finală e tot mai aproape, iar lupta devine tot mai aprigă. Concurenții sunt pe ultima sută de metri.

Unde s-a dat ultima bătălie

Ultima etapă a competiției Asia Express va avea loc în Israel. Cele patru echipe vor concura pentru marele premiu și vor demonstra cine e cel mai puternic și rezistent jucător.

Drumul Împăraților i-a purtat pe meleagurile Turciei, Georgiei, Iordaniei. Acum, concurenții sunt pregătiți să ajungă în Israel ca să se întreacă în diferite probe.

După mai multe săptămâni de luptă, cele mai rezistente și puternice echipe au ajuns la etapa finală. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Cei care vor concura în Israel sunt: Mihai și Elwira Petre, Eliza și Cosmin Natanticu, Lidia Buble și Estera, Cuza și Emi. Urmează să aflăm cine dintre ei va câștiga marele premiu.

Cine a plecat, la un pas de a câștiga

În ultima ediție, Maria Speranța și Adriana Trandafir au părăsit Drumul Împăraților. Concurentele au luptat în cursa pentru ultima șansă, dar nu au reușit să o câștige.

„Este ireal că suntem aici. Nu sunt supărată că am ieșit, a fost o poveste extraordinară. În nouă etape ne-am depășit pe noi”, a remarcat Maria Speranța.

La rândul său, Adriana Trandafir a afirmat: „Am intrat mamă-fiică, am ieșit mamă-prietenă. Am trecut prin multe lucruri. Aș vrea să mulțumesc echipei. A fost cea mai mare aventură la care am participat și aventura a fost fantastică datorită vouă. De la fiecare am învățat câteva personal și aș vrea să vă mulțumesc pe rând”.