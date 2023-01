S-a îmbătat cu tequila și a fumat iarbă. A vrut să-și tatueze Botswana pe picior! Alte dezvăluiri ale Prințului Harry

după moartea mamei sale. s-a schimbat. De suferință. A început să aibă probleme cu școala, greu își gestiona furia.

A vrut să-și tatueze Botswana pe picior

S-a înrolat, când avea 21 de ani, în Armata Britanică. Atunci a început să-și pună ordine în viață. Iar cele două misiuni militare la care a participat aveau să-l transforme într-un erou în ochii opiniei publice.

Doar că debusolarea a pus stăpânire pe el la scurt timp după ce s-a reîntors în țara sa. Suferea de stres posttraumatic, dar și de atacuri de panică. Din ce în ce mai puternice! Nu avea parte de adevărata iubire, pe care și-o dorea cu ardoare. Și…

Prințul Harry își spune povestea într-o carte cu peste 450 de pagini. Și dă dovadă, în rândurile scrise, de onestitate. ”Spare” (n.r. Rezervă) este plină de mărturisiri, dezvăluiri și lecții de viață prin care Harry a trecut. Și, poate, mai trece.

Prințul Harry avea să dezvăluie, în cartea sa de memorii, cum era pe punctul de a-și face un tatuaj pe picior, după ce s-a îmbătat crunt în Las Vegas, în anul 2012. Însă a fost ”salvat” de oamenii care-i asigurau paza.

S-a întâmplat după ce fiul cel mic al Regelui Charles a dat pe gât, rapid, un Bloody Mary, chiar la micul dejun, apoi a început să cumpere mingi de plajă, pe care le oferea celor aflați la piscină, la o petrecere. Și a tot dat peste oameni care ”mi-au tot dat de băut”.

Atunci a decis Ducele de Sussex să-și facă tatuajul. Dar nu unul oricare, ci țara Botswana! Urma să-și ducă planul la capăt, decisese să meargă la un salon specializat chiar din apropiere.

A apărut unul dintre tipii din sistemul de securitate. „Billy the Rock” era porecla lui, iar Harry își amintește, rândurile din carte curg: „A zâmbit. `În nici un caz’. Colegii mei l-au susținut: `absolut, nu`. De fapt, au promis că mă vor opri fizic.

Au spus, nu sub ochii lor și, mai ales, un tatuaj cu Botswana pe picior. Au promis că mă vor ține oricât va fi nevoie”, scrie în carte. Prințul a cedat atunci și a decis să renunțe la ideea cu ciudatul tatuaj.

A băut tequila și a fumat iarbă, la prima întâlnire cu Meghan

Prințul Harry avea să recunoscă, în cartea sa, că, la prima întâlnire cu Maghan Markle, care-i devenea ulterior soție, a fumat iarbă. În timp ce a băut și tequila, apoi s-a dus la un film.

Așa a sărbătorit prințul ”reușita” cu femeia pe care avea s-o iubească și pentru care a părăsit Anglia pentru America.

De o sticlă de tequila s-a ”ocupat” Ducele de Sussex, pe care a ”doborât-o” în timp ce a pufăit și o ”iarbă”. Asta pentru că era panicat, până la finalul primei întâlniri cu Meghan. Și avea să se trezească amorțit și urmărind filmul Disney Inside Out.

”La naiba, ce urmează să fac? A ieșit tequila. A ieșit iarba. Am băut și am fumat și ne-am uitat… Inside Out. Un film de animație… despre emoții. Perfect. Eram întors pe dos. Atunci am fost amorțit, pașnic. Bună iarbă, omule! Mi-a sunat telefonul. Oh, la naiba. Ea este”, povestește Harry.

Harry spune că ar fi fost, în caz de nevoie, ca „o piesă de schimb”, cum ar fi, un rinichi, o transfuzie de sânge sau măduvă osoasă.

Se presupune că regele Charles al III-lea i-ar fi spus soției sale: „Minunat! Mi-ai dat deja un moștenitor și o rezervă. Mi-am făcut treaba”.