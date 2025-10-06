Două foste ispite de la „Insula Iubirii” nu ar fi format niciodată un cuplu, așa cum se înțelesese inițial. Presa mondenă a scris continuu despre relația pe care ar forma-o, însă bărbatul a clarificat recent situația.

„Insula Iubirii” a luat sfârșit deja de câteva luni, însă viața concurenților și a ispitelor este încă de interes pentru internauți. Ca după fiecare sezon, așa și acum, fostele ispite încă oferă declarații despre viața lor profesională, dar mai ales, personală.

Despre ce ispite este vorba

El…un italian pasionat de mașini. Ea….o moldoveancă, practicantă de pole dance. Ați ghicit sau nu, este vorba despre și S-a scris despre ei că ar forma un cuplu de șapte luni, însă bărbatul a dezmințit zvonurile. Mattia a precizat că între el și Cristina nu există decât o relație de prietenie și nimic mai mult.

„Eu și Cristina nu am fost niciodată împreună. Am fost întrebat dacă ar fi fost să plec acasă cu o ispită, cu cine aș fi plecat, iar eu am spus că vibe-ul cel mai frumos l-am avut cu Cristina, dar eu și ea nu am fost niciodată într-o relație. Suntem doar prieteni, nimic mai mult”, a spus ispita Mattia Carnessali pentru Spynews.ro.

Ce preferințe are Mattia Carnessali în materie de femei

Bărbatul a dezvăluit că femeia potrivită pentru el ar trebui să îndeplinească anumite criterii. Fizic vorbind, acesta preferă femeile brunete, cu ochii deschiși la culoare. De asemenea, italianul a declarat că este „singur ca pasărea cerului” în momentul de față.

„Femeia perfectă nu există, eu caut femeia potrivită pentru mine. Sunt foarte mulți factori care contează pentru femeia potrivită, treaba e destul de complexă și nu pot să dau o descriere exactă pentru un om. Depinde foarte mult de ce găsești. Femeia perfectă este cea care mă face să mă simt bine. Fizic, trebuie să fie brunetă, cu ochii deschiși. Multe prietene de-ale mele sunt brunete cu ochii deschiși. Ochii îmi plac foarte mult la o femeie, îmi place să le privesc în ochi. În prezent nu am pe nimeni, sunt un bărbat singur”, a mai zis ispita masculină.