Sanda Țăranu, după moartea soțului: „Abia după trei luni de zile am avut curajul să umblu în sertarul lui”

a vorbit despre pe care a avut-o cu Nicolae Țăranu, regretatul ei . Cei doi au fost împreună aproape șase decenii, conform .

„Abia după trei luni…”

Sanda Țăranu a povestit cum erau serile în care Nicolae Țăranu venea acasă cu povești și cărți, dar și despre lucrul care-i lipsește cel mai mult.

„El mi-a povestit o mulțime de lucruri. Vorbea atât de frumos de colegii lui. Știi ce-mi lipsește cel mai mult acum, el citea foarte mult, și-mi lipsește acum faptul că nu vine să-mi spună cineva: trebuie să citești asta. Nu venea cu toată cartea, adevărat, dar numai cu un capitol din cartea respectivă și mă incita și imediat voiam să citesc și eu cartea după ce termina el. Altă dată venea cu un articol de ziar. Mi-a adus o poezie, mi-aduc aminte, se numea „Apocalipsa din noi”, a mărturisit fosta crainică TVR în podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”, conform Click.

Sanda a mai mărturisit că o perioadă de timp nu a putut umbla prin lucrurile soțului ei.

„I-am găsit interviurile pe care le-a dat la radio și televiziune. Eu n-am umblat niciodată în lucrurile lui și după ce n-a mai fost, abia după trei luni de zile am avut curajul să umblu în sertarul lui și am găsit interviurile. Interviurile le-a ascultat la radio, le-a înregistrat și după aceea le-a copiat de mână cu întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Am găsit și câteva cronici, iar peste șapte ani de zile, găsesc alte cronici și din țară și mai ales din străinătate. Scria în nemțește și a trebuit să rog pe cineva să-mi traducă, că el nu se lăuda”, a adăugat ea.