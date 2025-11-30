Artista Andreea Bălan se pregătește intens pentru nunta cu tenismenul Victor Cornea, un eveniment anunțat pentru primăvara anului viitor. Cei doi au dezvăluit recent data exactă a marelui eveniment, 10 mai 2026, precum și locația de vis, pe malul lacului Buftea. Pe lângă detaliile organizatorice, Andreea a ținut să clarifice zvonurile privind absența tatălui ei, Săndel Bălan, de la nunta cu Victor Cornea. Majoritatea detaliilor sunt deja puse la punct, iar emoțiile încep să crească pentru cuplu.
În urma speculațiilor apărute în presă, Andreea Bălan a lămurit misterul legat de prezența tatălui său, Săndel Bălan, la nunta cu Victor Cornea. Artista a infirmat zvonurile conform cărora tatăl ei nu ar fi fost invitat. Cu toate astea, ea a ales ca cel care o va conduce la altar să fie nașul ei, Aurelian Temișan.
„Nașul Temi. (n.r. o va conduce la altar) Nu, nu, el (n.r. Săndel Bălan) nu știa data, de asta spunea așa. El a spus că nu știe și atunci, știi cum e presa, a zis că nu a fost invitat. Normal că vine, a venit și la Sala Palatului, am cântat împreună, o să vină și la nuntă, doar că mă conduce nașul Temi… El o să fie acolo cu mama, toată familia e invitată”, a explicat Andreea Bălan în emisiunea „La Măruță”.
Andreea Bălan a făcut lumină și în privința numelui de familie pe care îl va prelua după căsătorie. Artista a mărturisit că, deși pe scenă va păstra numele Bălan, în acte va trece la numele de familie al viitorului ei soț, Victor Cornea. Această decizie vine din dorința de a onora numele partenerului său, care este deja cunoscut pe plan internațional datorită carierei sale în tenis.
„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu. (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a spus ea.