B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”

Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”

Ana Beatrice
14 nov. 2025, 20:34
Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”
Sursa Foto: Instagram - sandra01mutu
Cuprins
  1. Cum arată viața Sandrei Mutu
  2. Cum este, de fapt, Tiago, fiul Sandrei și al lui Adrian Mutu
  3. Cine este adevăratul maestru al bucătăriei în familia Mutu
  4. Va deveni familia Mutu mai numeroasă

Sandra Mutu a vorbit sincer despre familie, relație și rolul ei de mamă în cel mai recent interviu. Ea a descris viața alături de Adrian Mutu, evidențiind echilibrul și loialitatea care le definesc căsnicia. De asemenea, a povestit modul atent și iubitor în care îl crește pe Tiago, subliniind importanța stabilității pentru copil.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Adrian Mutu (@adrian10mutu)

Cum arată viața Sandrei Mutu

Sandra a dezvăluit că duce o viață firească, construită în jurul familiei și echilibrului, deși publicul o vede adesea prin prisma succesului lui Adrian. Cei doi au construit în unsprezece ani o relație solidă, întărită de comunicare deschisă și o compatibilitate autentică. Aceștia evită conflictele majore și iau decizii importante astfel încât să rămână împăcați cu rezultatul.

„Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte. Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În general, aș spune că eu ies câștigătoare din aceste discuții, dar important este că vorbim, analizăm și găsim mereu o cale de mijloc care să ne mulțumească pe amândoi”, a declarat ea pentru protv.ro.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de SANDRA MUTU (@sandra01mutu)

Cum este, de fapt, Tiago, fiul Sandrei și al lui Adrian Mutu

Sandra Mutu se ocupă de casă și de programul intens al lui Tiago, care are opt ani și jumătate. Băiatul este sociabil și plin de energie, iubește activitatea fizică, iar fotbalul rămâne pasiunea lui principală. Programul încărcat îi implică pe ambii părinți, iar soțul ei îl însoțește acum la fiecare antrenament și meci.

Sandra spune că Tiago a moștenit de la ea blândețea și sensibilitatea, completate de o fire puternică și ambițioasă. Hotărârea lui Adrian se vede clar în temperamentul băiatului, care îmbină calmul cu o determinare evidentă. Deși petrece mult timp cu tatăl său pe teren, Tiago se deschide mai ușor în fața Sandrei, ea fiind cea care impune limitele mai ferme.

Cine este adevăratul maestru al bucătăriei în familia Mutu

Soția lui Adrian Mutu a mărturisit că nu este atrasă de gătit, deși se descurcă foarte bine atunci când intră în bucătărie. Ea preferă însă să-i lase inițiativa soțului, care gătește cu plăcere și consideră că această activitate îl relaxează.

Adrian este pasionat de preparatele pe bază de paste, pește și vită, pe care le pregătește frecvent. Tiago, mare amator de carne, îi moștenește gusturile și se bucură mereu de mâncărurile făcute de tatăl său.

Va deveni familia Mutu mai numeroasă

La început, cei doi se gândeau serios la ideea de a avea doi copii, însă timpul le-a schimbat perspectiva. În prezent, Sandra spune că nu există un plan sigur pentru a mări familia, dar nici nu închide definitiv această ușă. Ea crede că are încă timp să ia o decizie până când va împlini treizeci și cinci de ani.

Tags:
Citește și...
Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
Monden
Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
Cristina Cioran, probleme la nașterea fetiței: „Am născut prematur și de urgență”/ „Am crezut că o pierd”
Monden
Cristina Cioran, probleme la nașterea fetiței: „Am născut prematur și de urgență”/ „Am crezut că o pierd”
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Monden
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Monden
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Monden
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Monden
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Monden
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Monden
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Monden
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Monden
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Ultima oră
21:14 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va fi proiectul vieții mele. Mă simt bine pregătit, din punct de vedere administrativ. Cu siguranță, voi face lucruri care să mă recomande să mai câștig încă un mandat” (VIDEO)
21:12 - Pfizer cere României plata pentru 29 de milioane de doze, iar litigiul are acum un calendar procedural clar
21:09 - Deținuții din România pot deveni gardieni în penitenciare. Ce riscuri implică acest sistem
20:36 - Ciprian Ciucu mizează și pe electoratul USR, la alegerile de pe 7 decembrie: “Chiar m-am întâlnit cu o doamnă în Piața Drumul Taberei și mi-a spus ‘Eu sunt USR-istă, dar pe dvs. vă votez’” (VIDEO)
20:13 - Elevii români câștigători de medalii la competiții internaționale rămân fără burse. Cum explică Daniel David această măsură
Catalin Drula
20:06 - Ciprian Ciucu: „Simt că după Congresul PSD, s-a mai detensionat nițel situația în coaliție. România are nevoie să facă acele reforme” (VIDEO)
19:58 - Mirabela Grădinaru, copleșită de emoții la Spitalul Universitar: „Mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni”
19:40 - Ciprian Ciucu: „Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă. Vreau să fie o competiție până la capăt și bucureștenii să aleagă” (VIDEO)
19:24 - Carnea de porc rămâne vedeta sărbătorilor. Porc viu sau gata sacrificat? Prețurile care fac diferența
19:18 - Calitatea aerului din Capitală rămâne critică, arată Garda Națională de Mediu. Cât de aproape este Bucureștiul de sancțiuni europene