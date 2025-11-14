Sandra Mutu a vorbit sincer despre familie, relație și rolul ei de mamă în cel mai recent interviu. Ea a descris , evidențiind echilibrul și loialitatea care le definesc căsnicia. De asemenea, a povestit modul atent și iubitor în care îl crește pe Tiago, subliniind importanța stabilității pentru copil.

Cum arată viața Sandrei Mutu

Sandra a dezvăluit că duce o viață firească, construită în jurul familiei și echilibrului, deși publicul o vede adesea prin prisma succesului lui Adrian. Cei doi au construit în unsprezece ani , întărită de comunicare deschisă și o compatibilitate autentică. Aceștia evită conflictele majore și iau decizii importante astfel încât să rămână împăcați cu rezultatul.

„Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte. Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În general, aș spune că eu ies câștigătoare din aceste discuții, dar important este că vorbim, analizăm și găsim mereu o cale de mijloc care să ne mulțumească pe amândoi”, a declarat ea pentru protv.ro.

Cum este, de fapt, Tiago, fiul Sandrei și al lui Adrian Mutu

se ocupă de casă și de programul intens al lui Tiago, care are opt ani și jumătate. Băiatul este sociabil și plin de energie, iubește activitatea fizică, iar fotbalul rămâne pasiunea lui principală. Programul încărcat îi implică pe ambii părinți, iar soțul ei îl însoțește acum la fiecare antrenament și meci.

Sandra spune că Tiago a moștenit de la ea blândețea și sensibilitatea, completate de o fire puternică și ambițioasă. Hotărârea lui Adrian se vede clar în temperamentul băiatului, care îmbină calmul cu o determinare evidentă. Deși petrece mult timp cu tatăl său pe teren, Tiago se deschide mai ușor în fața Sandrei, ea fiind cea care impune limitele mai ferme.

Cine este adevăratul maestru al bucătăriei în familia Mutu

Soția lui Adrian Mutu a mărturisit că nu este atrasă de gătit, deși se descurcă foarte bine atunci când intră în bucătărie. Ea preferă însă să-i lase inițiativa soțului, care gătește cu plăcere și consideră că această activitate îl relaxează.

Adrian este pasionat de preparatele pe bază de paste, pește și vită, pe care le pregătește frecvent. Tiago, mare amator de carne, îi moștenește gusturile și se bucură mereu de mâncărurile făcute de tatăl său.

Va deveni familia Mutu mai numeroasă

La început, cei doi se gândeau serios la ideea de a avea doi copii, însă timpul le-a schimbat perspectiva. În prezent, Sandra spune că nu există un plan sigur pentru a mări familia, dar nici nu închide definitiv această ușă. Ea crede că are încă timp să ia o decizie până când va împlini treizeci și cinci de ani.